EE.UU.: ¿Vives en Nueva York? Así puedes tramitar la Real ID según el DMV

Si estás pensando en viajar al interior de Estados Unidos o entrar a edificios federales, necesitarás una Real ID. Si vives en Nueva York y aún no la has sacado, por ende, no debes alarmarte. El proceso es sencillo y no toma mucho tiempo.

Dicho todo lo anterior, en la siguiente nota te explicamos cómo obtener tu Real ID en Nueva York, según el propio Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Con esta guía, por ende, verás que no es tan complicado como parece.