Illinois: ¿El gobernador se lanza a la presidencia de EE.UU.? Su discurso genera sospechas

El actual gobernador de Illinois, JB Pritzker, se prepara para tomar una decisión ante dos posibles escenarios políticos, a raíz de las próximas elecciones estatales, que están previstas para noviembre de 2026.

El demócrata nacido, California, fue elegido como gobernador de Illinois en 2018 y protagonizó su segundo mandato en 2022. Con respecto a la posibilidad de volver a postularse, Pritzker afirmó que “todavía no he decidido si me presentaré a la reelección como gobernador”, sostuvo en una entrevista al programa Jimmy Kimmel Live.

Rumores de su candidatura a presidente

Según NBC 5, Pritzker mantiene una ajetreada agenda con el objetivo de obtener una mayor visibilidad en el terreno nacional y presentarse a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, de 2028

Desde que Donald Trump asumió el cargo a presidente e implementó diversas medidas que el gobernador de Illinois ha cuestionado. Un ejemplo son las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de realizar deportaciones masivas de inmigrantes.

En esa línea, J.B. Pritzker se mostró a favor de “proteger a la comunidad que reside” en el estado y señaló que los operativos ordenados por Trump presentaban un “carácter agresivo”.

El gobernador de Illinois también hizo una comparación sobre la administración federal. "Todo lo que ha hecho Donald Trump es destruir la democracia constitucional y eso es lo que ocurrió en la Alemania nazi", sentenció en CNN.