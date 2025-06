Ciudadanía estadounidense: ¿Cómo comprobar tu "buen carácter moral" para naturalizarte?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Convertirse en ciudadano de Estados Unidos es un paso muy importante, y uno de los requisitos clave es probar que tienes lo que llaman "buen carácter moral". Pero no te preocupes, esto no es tan complicado como suena. Básicamente, se trata de demostrar que has sido una persona honesta, que sigues las reglas y que has tenido una buena conducta desde que vives en el país.

Si estás pensando en hacer el trámite de naturalización, es muy útil saber exactamente qué toma en cuenta el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) para evaluar este aspecto. No se trata solo de no cometer delitos, sino de mostrar que actúas con integridad. Dicho esto, aquí te contamos qué significa realmente tener "buen carácter moral" y cómo cumplir este requisito.

¿Cómo comprobar tu "buen carácter moral" para la ciudadanía?

A continuación, te mencionamos de qué manera puedes demostrar tu ''buen carácter moral'' para obtener la ciudadanía americana:

Sé respetuoso con las leyes del país: Uno de los pasos más importantes para demostrar tu buen carácter moral es simplemente portarte bien. Evitar problemas como el consumo excesivo de alcohol o drogas, o infracciones como manejar bajo los efectos del alcohol (DUI), es clave. Aunque parezcan errores menores, estos detalles pueden hacer que las autoridades duden de tu conducta. Mostrar que sigues las reglas habla de tu responsabilidad y respeto por el lugar donde vives.

Mantente alejado de actividades ilegales: Para avanzar hacia la ciudadanía, es muy importante tener un historial limpio. Delitos graves como el abuso infantil o un homicidio son considerados faltas imperdonables y pueden cerrarte las puertas por completo. Por eso, mantenerte dentro de la ley no solo te protege, también demuestra que eres una persona confiable y comprometida con la vida en sociedad.

Involúcrate en tu comunidad: Participar en tu vecindario, ya sea ayudando como voluntario, asistiendo a eventos o siendo parte de organizaciones locales, puede jugar a tu favor. Estos gestos muestran que te importa el bienestar de los demás y que estás construyendo raíces en el país. Tener lazos comunitarios fuertes es una señal muy positiva para los oficiales que revisan tu solicitud.

Participar en tu vecindario, ya sea ayudando como voluntario, asistiendo a eventos o siendo parte de organizaciones locales, puede jugar a tu favor. Estos gestos muestran que te importa el bienestar de los demás y que estás construyendo raíces en el país. Tener lazos comunitarios fuertes es una señal muy positiva para los oficiales que revisan tu solicitud. Cuida tus finanzas y tu historial migratorio: Ser responsable también significa pagar tus impuestos a tiempo, evitar deudas dudosas o estafas, y manejar bien tu dinero. Además, si has viajado fuera del país, regresar dentro del plazo permitido siempre suma puntos. Estas acciones reflejan que eres una persona estable, comprometida y respetuosa de las normas, cualidades que fortalecen tu solicitud de naturalización.