Ciudadanía estadounidense: Uscis advierte a estos inmigrantes que no pueden obtenerla en EE.UU.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, muchos aspectos de la política migratoria han dado un giro, y eso también se nota en los trámites que maneja el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). Con nuevas reglas y requisitos más estrictos, ahora hay que estar aún más atentos a cada detalle del proceso.

En este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. lanzó una advertencia importante para ciertos inmigrantes que tienen en mente solicitar la naturalización. No todos califican, y es clave conocer quiénes están en esa lista y por qué podrían quedar fuera del proceso. Informarse a tiempo puede evitarte complicaciones más adelante.

Uscis advierte a estos inmigrantes que no pueden obtenerla

Convertirse en ciudadano americano es un sueño para muchos inmigrantes, pero no todos saben que más allá de los trámites, también se requiere cumplir con ciertos valores. Uscis ha recordado a través de sus redes sociales que la naturalización no es solo un proceso legal, sino también un compromiso ético y moral con el país. Por eso, advierten claramente: quienes no tengan buena conducta moral, mejor no apliquen.

La entidad explicó que obtener la ciudadanía es un privilegio reservado para quienes respetan las leyes y adoptan los principios que representan a Estados Unidos. “Es un honor otorgado a quienes abrazan los valores, responsabilidades y libertades que definen a nuestra nación”, escribieron. Uscis busca asegurarse de que quienes se conviertan en ciudadanos estén comprometidos con el bienestar de la comunidad y del país.

Este recordatorio surge luego de un caso concreto ocurrido en el Valle de San Fernando, California. Ahí, una persona se presentó a su entrevista de ciudadanía mientras tenía una orden de arresto activa por hurto. Lejos de avanzar en el proceso, el caso llamó la atención de las autoridades, quienes recalcaron que este tipo de situaciones no solo bloquean el acceso a la naturalización, sino que podrían derivar en consecuencias más graves.

Uscis aprovechó lo ocurrido para destacar que tener buena conducta moral es una condición indispensable para convertirse en ciudadano americano. No se trata solo de cumplir con los formularios o los requisitos técnicos: el historial personal también cuenta. Casos como este muestran que intentar ocultar antecedentes o ignorar las reglas puede ser un gran error para quienes sueñan con formar parte oficialmente de esta nación.