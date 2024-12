Cubanos ya no podrán ingresar a la isla con el pasaporte vencido: Lo que debes saber sobre la medida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno de Cuba anunció que, a partir del 1 de abril de 2025, retomará el requisito de presentar un pasaporte vigente para que los ciudadanos cubanos residentes en el exterior ingresen al país. Este cambio pone fin a la medida implementada en marzo de 2020 durante la pandemia, que permitía el ingreso con pasaportes vencidos.

La decisión se justifica por la normalización de vuelos internacionales y la reactivación completa de las oficinas consulares en el exterior, según explicó Ana Teresita González Fraga, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Exigencia del pasaporte cubano para ingresar a la isla

Desde 2023, los pasaportes cubanos tienen una validez extendida de 10 años y ya no requieren prórrogas cada dos años, lo que reduce costos significativos para los cubanos residentes fuera del país.

El precio del pasaporte disminuyó a U$D 180 para mayores de 16 años y U$D 140 para menores, frente a los más de U$D 400 que anteriormente pagaban en países como Estados Unidos. En Cuba, el costo permanece en 2 500 pesos.

Por otro lado, las leyes migratorias también han cambiado. Desde julio de 2024, ya no se pierde la residencia cubana por exceder 24 meses fuera del país. No obstante, la Constitución de 2019 obliga a quienes tienen doble ciudadanía, como cubano-estadounidenses, a utilizar el pasaporte cubano dentro de la isla, ya que no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera mientras estén en el territorio nacional.

