Elecciones en USA: Conoce el lugar donde se podrá votar con una identificación sin foto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo martes 5 de noviembre se desarrollarán las elecciones en Estados Unidos 2024. Será una fecha importante porque no solo acudirán a las urnas ciudadanos americanos, sino también residentes que podrán decidir el destino de este país.

En las últimas horas, se dio a conocer un vacío legal el cual permitiría que miles de personas puedan votar sin tener una foto en su identificación. ¿En qué zona de Estados Unidos se podrá sufragar de esta manera y cuál es el motivo?

Se trata de dos ciudades que están ubicadas en el estado de Wisconsin (Milwaukee y Madison). Según indicó el diario local Milwaukee Journal Sentinel, los ciudadanos podrán ejercer el derecho a voto sin necesidad de mostrar foto en su ID, acción que es contraria a lo que exige la ley estatal.

Crédito del video: Youtube | @ UnoTV

De acuerdo a la información de este medio, el el Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin (WILL, por sus siglas en inglés) emitió un informe en donde señaló que más de 144 mil personas forman parte de un grupo de votantes catalogados como “indefinidamente confinados” y que fueron admitidos en las elecciones de 2016. Está compuesto por personas mayores con discapacidad o alguna enfermedad.

¿Existiría fraude electoral votar sin foto?

Will Flanders, integrante de WILL, dice que no hay pruebas de fraude electoral entre las personas que adquieren el estatus de votante “indefinidamente confinado”. Sin embargo, sugirió que estas personas regularicen sus documentos, para evitar algún problema.