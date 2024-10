Elecciones presidenciales en EE.UU.: ¿Es obligatorio votar y qué pasa si no lo hago?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes 5 de noviembre se realizarán las elecciones USA 2024. Es una oportunidad para que ciudadanos americanos decidan entre diversas alternativas presidenciales, siendo las más sólidas y populares las de Donald Trump y Kamala Harris.

Si bien varios estados de Estados Unidos ya han aplicado diferentes alternativas para que los estadounidenses se acerquen a brindar su voto, siempre existe un nivel de ausentismo que es alto. Por ejemplo, en las elecciones del año 2020 asitieron a sufragar un total de 62,4% de electores.

Revisando un poco más las estadísticas, las elecciones de 1924 fueron las que menos cantidad de personas tuvo. Tan solo se acercaron a votar el 48,9% de las personas habilitadas para el proceso.

Crédito del video: Youtube | @Vive USA

¿Es obligatorio el voto en Estados Unidos?

No. A diferencia de otros sistemas electorales, este país no exige que sus ciudadanos acudan a los centros de votación. Incluso, las personas que decidan no sufragar no están en la obligación de pagar alguna multa, penalizaciones, restricciones, etc.

Desde la fundación de este país, el Gobierno ha defendido la libertad de los ciudadanos para decidir si participan o no en el proceso electoral. En ese sentido, es determinación de cada uno votar o no.