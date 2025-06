USA: Estas mentiras sobre la visa americana podrían arruinar tu solicitud

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Solicitar una visa para Estados Unidos puede ser emocionante, pero también genera muchas dudas. En medio de formularios, entrevistas y requisitos, es común que circulen comentarios, consejos y advertencias que no siempre están basados en hechos. A veces, lo que comienza como una recomendación de alguien termina sembrando inseguridad o, peor aún, llevando a cometer errores en el proceso.

Por eso, es fundamental estar bien informado antes de iniciar tu trámite. Algunos de los rumores más frecuentes han provocado que muchas personas abandonen la idea de postular, cuando en realidad no había razón para preocuparse. Para ayudarte a evitar esos tropiezos, en la siguiente nota te contamos qué debes saber para que tu solicitud avance con claridad y sin malentendidos.

Estas mentiras sobre visa podrían arruinar tu solicitud

Obtener una visa para viajar o establecerse en Estados Unidos puede parecer un proceso complicado, especialmente si es tu primera vez. Entre consejos bien intencionados y rumores que circulan entre amigos o redes sociales, es fácil caer en la trampa de creer ciertas afirmaciones que, en lugar de ayudarte, pueden perjudicar tu solicitud. Por eso, es importante conocer la información verificada y saber distinguir entre los hechos reales y los mitos que muchos repiten sin fundamento.

El sitio especializado Vive USA compartió recientemente un listado con algunas de las mentiras más comunes que escuchan los inmigrantes al momento de solicitar la visa americana. Entre ellas está la creencia de que se necesita contratar un agente para llenar el Formulario DS-160, cuando en realidad cualquier persona con sus datos personales, laborales y financieros puede completarlo sin ayuda. También se piensa erróneamente que no saber inglés es una desventaja o incluso un impedimento, pero tanto el formulario como la entrevista pueden hacerse en español.

Otro error frecuente es subestimar el Formulario DS-160, creyendo que los oficiales consulares no lo leen con atención. Este documento es la base de la entrevista, por lo que debe completarse con total precisión. También es falso que sea mejor hablar en inglés durante la entrevista si no dominas el idioma, ya que puede generar confusión y hacer más difícil el proceso. La entrevista, por cierto, no es tan larga como muchos creen: por lo general dura entre 2 y 5 minutos, salvo que necesiten aclarar detalles adicionales.

Además, muchas personas temen no tener el dinero suficiente para que les aprueben la visa, pero no hay una cantidad mínima establecida. Lo importante es la honestidad sobre los ingresos y los motivos del viaje. También es un mito pensar que la visa B1/B2 solo sirve para turismo: permite hacer negocios, visitar familiares, atenderse médicamente o participar en cursos cortos. Tener la visa tampoco garantiza la entrada a Estados Unidos, ya que el oficial de CBP en el aeropuerto es quien tiene la última palabra.

Finalmente, existe la falsa idea de que tener familiares en Estados Unidos es motivo de rechazo. Esto no es cierto, pero sí es clave explicar bien el propósito del viaje y dejar en claro que se planea regresar. Lo que puede ser problemático es mencionar a familiares en situación migratoria irregular. Por eso, la clave para un proceso exitoso es siempre la honestidad y la preparación, sin dejarse llevar por rumores o malentendidos.