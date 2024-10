Ciudadanía americana: ¿Cuántas veces puedo rendir los exámenes de cívica e inglés?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ciudadanía americana es un deseo que muchos inmigrantes en Estados Unidos anhelan obtener, para lograrlo, los solicitantes deben seguir un proceso en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Una parte fundamental de la naturalización son los exámenes de cívica e inglés. No obstante, estas pruebas no siempre son aprobadas por todos los solicitantes. Por esta razón, la agencia federal puede darle oportunidades a los inmigrantes para que no pierdan el trámite.

¿Cuántas veces se pueden rendir los exámenes?

Uscis detalla en su página oficial que si no se consiguen aprobar las pruebas de inglés y educación cívica por primera vez, el ciudadano extranjero tendrá dos oportunidades más para rendir sus pruebas.

El nuevo examen tendrá la misma porción de preguntas que haya fallado una persona (inglés o educación cívica), con un plazo de 60 a 90 días, después de su fecha de entrevista inicial. De esta manera, el inmigrante contará con otra oportunidad para obtener la naturalización.

Cabe resaltar que el solicitante que rellene mal el Formulario N-400, solicitud de naturalización, también tendrá un plazo de 60 días para corregir los datos que brindó erróneamente.

