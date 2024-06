'Green Card': así puedes recibir actualizaciones del estatus de tu solicitud de residencia permanente

El tiempo completo de procesamiento de la residencia permanente legal es de 13.5 meses, de acuerdo a la web de Uscis.

La residencia permanente, conocida como Green Card, es un estatus legal que permite a un inmigrante vivir, trabajar y viajar dentro de Estados Unidos. Para solicitar ese documento se necesita de un patrocinador que puede ser un familiar o empleador o el estado, en caso se trate de un tema humanitario.

El trámite para obtener la Green Card puede resultar un proceso tedioso. Los ciudadanos extranjeros que consiguen la residencia legal reciben la tarjeta 90 días después desde la fecha en que realizó la solicitud. Sin embargo, los procesos pueden ser más lentos y generar incertidumbre en el solicitante.

¿Cómo recibir actualizaciones del estatus de la solicitud de Green Card?

Para que el solicitante pueda ver el estatus de su caso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recomienda seguir estos pasos para obtener una actualización sobre su solicitud:

Ir a la página Estatus de Caso en Línea y digitar el número de recibo de su Formulario I-485 para verificar el estatus de su caso.

y digitar el número de recibo de su Formulario I-485 para verificar el estatus de su caso. Enviar una consulta de caso si piensa que lasolicitud está fuera del tiempo normal de procesamiento de Uscis

si piensa que lasolicitud está fuera del tiempo normal de procesamiento de Uscis Llamar al Centro de Contacto de Uscis: 800-375-5283, si padece una discapacidad debe llamar al 800-767-1833.

Para realizar cualquier seguimiento es importante contar con una cuenta de Uscis en línea, de esta forma puedes crear una mediante estos pasos:

Paso 1

Ingresar a este link. Es importante resaltar que no se comparte la cuenta con nadie para proteger información personal.

Paso 2

Agregar una dirección de correo electrónico y hacer clic en “registrarse”.

Paso 3

Confirmar la cuenta. Se enviará un mensaje de confirmación a la dirección de correo electrónico que proporcionó. A continuación, hacer clic en el enlace que aparece en el mensaje de confirmación para ir a la página de inicio de sesión y continuar con la creación de la cuenta.

Paso 4

Revisar los Términos de Uso. Luego de leer el apartado y, estar de acuerdo con los término, hacer clic en I agree (estoy de acuerdo).

Paso 5

Crear una contraseña y hacer clic en Submit (enviar). La contraseña debe tener por lo menos, ocho caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, y un carácter especial.

Paso 6

Seleccionar las preguntas de recuperación de contraseña y proporcionar las respuestas. Uscis pedirá cinco preguntas de recuperación de contraseña.

Paso 7

La cuenta de Uscis de línea está creada. Sleccione el servicio al que desea entrar: myUscis.

Paso 8

Seleccionar el tipo de cuenta. Puede ser I am an applicant, petitioner, or requestor (soy un osolicitante o peticionario) o I am a legal representative (soy un representante legal).

