'Green Card' por matrimonio: ¿Puedo obtener la residencia permanente si soy indocumentada y me caso con un ciudadano americano?

¿Llevas más de tres meses en Estados Unidos y te casaste? Aquí te contamos qué pasos debes seguir si deseas conseguir la Green Card.

Una de las maneras más típicas de acceder a la residencia permanente en Estados Unidos es casándote con una persona americana. La gran ventaja de esta modalidad es que la Green Card te permite vivir y trabajar en USA de forma regular, para acercarte así a la soñada ciudadanía americana.

En algunas ocasiones, debido a los altos costos que se debe asumir y el largo tiempo de espera, muchas personas deciden ingresar de manera irregular a Estados Unidos y después se casan con una persona estadounidense. Si este es tu caso, aquí te explicamos qué puedes hacer.

¿Qué hacer si ingresé de manera ilegal a USA y me casé con un ciudadano estadounidense?

Boundless Immigration, compañía especializada en facilitar la inmigración legal a Estados Unidos, señala que sí es posible que tu esposo pueda patrocinar tu Green Card, si ingresaste una vez de forma irregular al país.

Si has permanecido en suelo americano menos de 180 días, debes regresar a tu país natal y desde allí solicitar una tarjeta de residencia permanente a través del consulado de USA. En cambio, si te quedaste en el territorio norteamericano por un periodo más largo, se te impedirá ingresar por 3 o 10 años. Para evitar este impedimento, tienes que pedir una exención provisional, la cual puedes tramitarla de la siguiente manera:

Presenta el Formulario I-130 al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis ). Allí debes indicar que tu cónyuge solicitará una Green Card para ti.

). Allí debes indicar que tu cónyuge solicitará una para ti. Si tu petición es aprobada, recibirás una notificación del Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) indicándote que presentes la solicitud de visa de inmigrante y pagues la cuota correspondiente. Necesitarás el comprobante de pago para luego presentar dicha solicitud.

Si se aprueba tu exención provisional, Uscis te programará una entrevista en la Embajada de Estados Unidos de tu país de origen, por lo que tendrás que salir del territorio americano para ir al tuyo.

No obstante, si has ingresado ilegalmente a Estados Unidos más de una vez o has sido deportada, es probable que estés sujeta a un impedimento permanente.

