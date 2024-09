‘Green Card’: Lo que debes saber antes de salir de Estados Unidos por más de un año

Viajar fuera de los Estados Unidos con una Green Card sin un permiso de reingreso puede poner en riesgo tu estatus de residente permanente. Por ello debes tener en cuenta los pasos a seguir si has salido del país sin este documento.

La Green Card otorga a los residentes permanentes legales (LPR) de Estados Unidos el derecho de vivir y trabajar en el país indefinidamente. Sin embargo, si viajas fuera de EE.UU. por más de un año sin un permiso de reingreso, podrías ser considerado como alguien que ha abandonado tu estatus de residente.

Por ello, si planeas salir de EE.UU. por un año o más, es crucial que solicites un permiso de reingreso antes de tu viaje. Este documento le informa a las autoridades estadounidenses que tienes la intención de regresar y no deseas perder tu residencia.

Para solicitarlo, debes completar el Formulario I-131 y proporcionar tus datos biométricos, que incluyen huellas dactilares, fotografía y firma. Uscis te notificará cuándo y dónde realizar este trámite en un Centro de Soporte de Solicitudes (ASC).

Si sales del país sin haber solicitado el permiso de reingreso y permaneces fuera de EE.UU. por más tiempo del permitido (normalmente más de un año), podrías recibir una notificación para presentarse ante un juez de inmigración. En este caso, el juez decidirá si has abandonado tu estatus de residente. Para evitar este escenario, debes comunicarte con el consulado estadounidense más cercano y solicitar una visa SB-1, también conocida como visa de residente que regresa.

¿Qué pasa si ya estoy fuera de EE.UU.?

Si ya saliste del país y no solicitaste el permiso de reingreso, pero tu estancia no ha superado un año, puedes usar tu Green Card como documento de viaje para regresar. Sin embargo, si tu estancia se extiende más allá de los 12 meses, el CBP (Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza) podría considerar que has abandonado tu residencia.

Si necesitas regresar y tu tiempo fuera del país ha excedido los 12 meses, la visa SB-1 es la mejor opción. Esta visa te permite regresar a EE.UU. después de una larga ausencia, pero deberás demostrar que no tenías intención de abandonar tu residencia permanente.