‘Green Card’: ¿Qué es la carga pública y por qué es importante para obtener la residencia permanente?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) determina si un solicitante es considerado una "carga pública". Revisa más detalles en esta nota.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Green Card es uno de los documentos más apreciados por inmigrantes, ya que permite trabajar y vivir de forma legal en Estados Unidos. Pero para poder obtenerla, es necesario cumplir con una serie de requisitos que exige el país.

Según lo explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la residencia permanente se entrega a inmigrantes que cuenten con un patrocinador y demuestren que no son una “carga pública” para el país americano.

¿Qué es la carga pública?

La ley federal de la Unión Americana describe que alguien que depende principalmente en ayuda financiera del gobierno es una "carga pública". Si el gobierno federal determina que una persona que no es ciudadana estadounidense tiene probabilidades de convertirse en una "carga pública, se le pudiera negar el ingreso al país o impedirle hacerse un residente legal permanente, detalla la normativa.

Eso significa que una persona no puede obtener una tarjeta de residente. No obstante, pocos inmigrantes califican dentro de este concepto. De acuerdo con estadísticas oficiales, no son los inmigrantes los que usan más los beneficios sociales. La población blanca representa el 37% de los usuarios, le siguen los afroamericanos con el 22%, los hispanos 10%, nativos americanos 4% y asiáticos 2%.

Créditos: YouTube | @InmigrandoconKathia