USA: Tu 'Green Card' corre riesgo si no cumples con estas obligaciones tributarias

Ser residente permanente legal en Estados Unidos es un privilegio que trae consigo responsabilidades importantes, y una de las más críticas es cumplir con tus obligaciones tributarias. No hacerlo puede poner en riesgo tu estatus y llevar a la revocación de tu green card.

¿Por qué declarar impuestos es esencial para mantener tu residencia?

Tanto residentes como no residentes en EE.UU. están obligados a declarar impuestos sobre sus ingresos. Sin embargo, un error común es que algunos residentes permanentes presenten su declaración como "no residentes", lo que puede tener consecuencias graves. Si haces esto, el gobierno podría interpretar que has abandonado tu residencia en el país.

De acuerdo con las leyes migratorias de Estados Unidos, una green card es válida solo si el titular mantiene su residencia principal en el país. Declarar impuestos como "no residente" sugiere que ya no vives de forma permanente en Estados Unidos, lo que puede llevar a que las autoridades revoquen tu estatus de residente. Además, si el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) determina que has estado viviendo fuera del país durante periodos prolongados sin justificación, podrías enfrentar un proceso de deportación.

Declarar correctamente para evitar problemas migratorios

Como residente permanente, debes asegurarte de declarar todos tus ingresos mundiales, independientemente de dónde los hayas generado. Esto es esencial, ya que el incumplimiento o la declaración incorrecta pueden interpretarse como una falta de compromiso con tu estatus migratorio.

Para evitar problemas, asegúrate de presentar tus declaraciones a tiempo y de manera correcta. Si necesitas orientación sobre cómo presentar tus impuestos correctamente o si tienes preguntas sobre tu estatus migratorio, es recomendable que consultes con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o con un abogado especializado en inmigración. Existen recursos en línea que te ayudarán a entender mejor tus obligaciones fiscales y a evitar errores que puedan poner en riesgo tu green card.

