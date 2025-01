'Green Card' vs. ciudadanía americana: Conoce qué opción ofrece mejores beneficios a los inmigrantes en USA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las leyes en Estados Unidos pueden ser complejas tanto para extranjeros en situación irregular como para residentes. Para ingresar al país es necesario contar con documentos como la Visa o permisos específicos, y lo mismo sucede para quienes desean establecerse, trabajar o vivir legalmente por un largo periodo.

Quienes buscan permanecer legalmente en EE.UU. tienen dos opciones: acceder a la ciudadanía estadounidense, que permite vivir y trabajar sin restricciones u obtener la Green Card, que otorga residencia permanente. Ambos documentos garantizan la legalidad en el país, pero cuentan con algunas diferencias que aquí te explicamos.

Ciudadanía americana vs. Residencia: diferencias

La principal diferencia es que la ciudadanía permite disfrutar de todos los derechos (y obligaciones) otorgados por la Constitución. Mientras que, los residentes permanentes, quienes poseen una Green Card, tienen privilegios limitados.

Beneficios de la residencia estadounidense

La ciudadanía americana se puede obtener a través de la naturalización. Se debe cumplir con una serie de requisitos que pueden demorar varios años en ser aprobados. Pero, al tenerla, nos da la ventaja de obtener los derechos de cualquier estadounidense de nacimiento, como viajar a cualquier parte sin opción de perder este beneficio, votar, ejercer cargos públicos, entre otros.

Beneficios y limitaciones de la Green Card

En el caso de la Green Card, brinda la posibilidad de vivir y trabajar dentro de Estados Unidos de manera indefinida. Incluso, permite apoyar a la familia y cónyuges a obtenerla de una manera más sencilla. Sin embargo, está limitada por la observación permanente de las autoridades con relación a nuestra conducta.

Otra desventaja es que no da la posibilidad de viajar libremente a otros países. El tiempo de estadía es limitado y puede ser desactivada, si no se cumple. Además, no permite votar ni tener un cargo público.

Youtube | Zavala Texas Law