ICE en EE.UU.: Medidas clave para evitar ser detenido en una redada de inmigración

No compartas información personal sin asesoría legal: Si un agente de inmigración te detiene o te hace preguntas sobre tu estatus migratorio, recuerda que tienes derecho a guardar silencio. No estás obligado a responder sin la presencia de un abogado. Si decides hablar, hazlo con precaución y sin proporcionar datos que puedan usarse en tu contra.

No abras la puerta sin una orden judicial válida: Si ICE llega a tu casa, mantén la calma y no abras la puerta de inmediato. Pide que te muestren la orden de arresto o allanamiento a través de una ventana o debajo de la puerta. Verifica que esté firmada por un juez; si no lo está, no tienen derecho a entrar sin tu consentimiento.