Indocumentados en EE.UU.: Conoce si es posible viajar en avión sin riesgo de ser detenido por ICE

Ante la inminente toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero, crece el temor entre inmigrantes sobre los riesgos de viajar en avión dentro de Estados Unidos. Abogados de inmigración aclaran que, aunque actualmente los vuelos domésticos son posibles para indocumentados, el panorama podría cambiar en los primeros meses de la nueva administración.



¿Es seguro viajar en avión siendo indocumentado?

De acuerdo con el abogado de inmigración Andrew Newcomb, los inmigrantes indocumentados aún pueden viajar en vuelos domésticos. Sin embargo, advirtió que existe la posibilidad de ser cuestionados por agentes migratorios en los aeropuertos.

"Ahorita, sí es posible viajar", afirmó Newcomb. Pero fue enfático en su advertencia para después del 20 de enero, cuando Trump asuma la presidencia: "Yo tendría mucha precaución... Si hay casos de personas arrestadas en los aeropuertos, los vamos a empezar a escuchar.”

La frontera y el uso del Real ID

Newcomb también aconsejó evitar zonas dentro de 100 millas de la frontera, donde ICE tiene mayor autoridad para realizar arrestos.

Además, a partir del 7 de mayo, el Real ID será obligatorio para vuelos domésticos. Este documento, aprobado por el Gobierno Federal, sólo está disponible para ciudadanos, residentes legales y beneficiarios de ciertos programas migratorios.

"Después de esa fecha, si no tienen un Real ID, no podrán abordar aviones", agregó. Como alternativa, los inmigrantes con pasaporte vigente y visa válida aún podrán viajar.

Opciones y riesgos para inmigrantes

Quienes no puedan acceder al Real ID o a visas vigentes deben considerar medios alternativos como viajes en autobús. No obstante, cruzar por estados como Arizona, Texas y Florida conlleva un mayor riesgo debido a las estrictas políticas migratorias en esas regiones.

Hugo Orozco, residente de Santa Clara, recomendó no arriesgarse: “Si ya están en Estados Unidos, no se arriesguen por ir a visitar a un familiar si no es necesario.”

Los expertos recomiendan tener a la mano el contacto de un abogado de inmigración y recordar el derecho de permanecer callado si se presenta un encuentro con agentes migratorios.

