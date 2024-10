Inmigración en EE.UU.: ¿Es necesario contratar un abogado para aplicar a la ciudadanía americana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al momento de solicitar la ciudadanía estadounidense, una de las preguntas más comunes es si se necesita contratar a un abogado para llevar a cabo el proceso. Si bien no es un requisito, contar con la asesoría legal puede marcar la diferencia en algunos casos. A continuación, exploramos cuándo es recomendable hacerlo y cuándo puedes gestionar el trámite por ti mismo.



¿Es obligatorio contratar un abogado?

No es obligatorio contratar a un abogado para aplicar a la ciudadanía americana. Según Rafael J. Borrás, abogado de inmigración, muchos solicitantes pueden completar el proceso sin complicaciones, siempre y cuando se sientan cómodos con los requisitos y el idioma inglés. Si no has tenido problemas legales previos y entiendes bien la documentación, podrías manejar la solicitud sin asistencia legal.

¿Cuándo es recomendable buscar asistencia legal?

Sin embargo, Borrás también subraya que hay circunstancias en las que contar con un abogado puede ser beneficioso. Por ejemplo, si tienes antecedentes legales como residente o si no te sientes seguro con el proceso y la entrevista en inglés, un abogado puede ofrecerte la tranquilidad y el apoyo que necesitas.

¿Es seguro seguir consejos en redes sociales?

Con la popularidad de plataformas como YouTube o TikTok, muchos buscan orientación en videos en línea. Aunque algunas personas han logrado completar sus trámites de manera exitosa siguiendo estos consejos, Borrás advierte sobre el peligro de recibir asesoría de personas sin licencia. Es fundamental verificar la experiencia y credenciales de quien ofrece dicha información para evitar errores costosos.

