USA: Más de 90 000 veteranos no tienen la ciudadanía americana y son vulnerables a la deportación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un reportaje de The Independent reveló la situación que enfrentan algunos veteranos inmigrantes en Estados Unidos que sirvieron al país norteamericano pensando que obtendrían posteriormente la ciudadanía americana, pero actualmente viven con el riesgo de ser deportados.

"Me dieron la noticia de que 'no nos importa que seas un veterano, tendrás que presentarte ante un juez y él decidirá si eres deportable o no'", contó el veterano militar Bienvenido Pérez. Su caso ejemplifica el vacío legal hacia este grupo de extranjeros.

Veteranos sin ciudadanía estadounidense

Aproximadamente 94 000 veteranos inmigrantes no han sido "naturalizados" y son vulnerables a la deportación si tienen problemas con la ley. Muchos creyeron que servir en el Ejército les permitiría quedarse en el país.

Aunque existen iniciativas como el Parole Humanitario para ayudar a repatriar a los veteranos, muchos viven con el temor de que un pequeño error pueda resultar en su separación de sus familias y deportación de las vidas que han construido en el país que defendieron.

Los abogados de inmigración y los propios veteranos afirman que el sistema migratorio necesita una reforma urgente para ofrecer mejor protección a aquellos que han estado dispuestos a sacrificar sus vidas por el país, incluso si enfrentan problemas legales en el futuro.

Video: YouTube | ABC News

Por otra parte, un informe de 2020 de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco señaló un "retraso" de más de 730 000 solicitudes de naturalización, y que "las demoras son particularmente notables para los no ciudadanos en el ejército".

A pesar de tal injusticia e incertidumbre, el orgullo de Pérez por su servicio permanece. “Siempre estaré orgulloso de lo que he hecho, sin importar”, le dijo a The Independent. “Siempre le digo a todos que si tuviera la oportunidad… serviría a este país una vez más", agregó.

“Pero siento que me han decepcionado. Me han mentido. Porque el juramento que hice es el mismo que haces cuando eres ciudadano”, puntualizó.