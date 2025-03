Los mejores planes de celular en EE.UU. para 2025: Precios, cobertura y beneficios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Existen tantos y tan buenos planes de celular en Estados Unidos que la decisión puede no ser fácil. Cada compañía tiene cosas que ofrecer y aunque se cuentan con muchas opciones siempre es bueno saber si se está pagando un buen servicio telefónico.

En ese sentido, estos son los mejores planes de telefonía celular en Estados Unidos basados en cada proveedor, cobertura y estándares de servicio antes de hacer recomendaciones, todo para asegurarse encontrar el plan indicado.

T-Mobile Go5G Plus

Es el mejor plan ilimitado que se puede comprar con servicio internacional y sin límite de datos. Además, la tercera línea en cualquier plan es gratis, lo que lo hace perfecto para familias pequeñas. Cualquiera que quiera un plan ilimitado, viva en un área urbana o viaje mucho internacionalmente.

T-Mobile ofrece el mejor plan ilimitado de todos los operadores. Si eres un verdadero acaparador de datos que engulle gigabytes de contenido mensualmente, el plan ilimitado Magenta Max de T-Mobile es la mejor opción para familias. Nunca se tendrán que pagar por datos adicionales..

Verizon Unlimited 5G Get More

Verizon ofrece la mejor cobertura en áreas rurales de los EE.UU. respecto a Sprint y T-Mobile donde la red simplemente no funciona. El plan 5G Get More es costoso pero ofrece datos ilimitados.

Sin embargo, las mayores ventajas se encuentran en los servicios de streaming y los beneficios de viaje que obtiene. El plan incluye una suscripción a Disney+, Hulu y ESPN+, lo que le brinda muchas opciones de entretenimiento para elegir. Si eso no es suficiente, también se obtiene una suscripción a Apple Music.

