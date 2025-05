Lotería de visas H-1B: Las opciones que tienes si no fuiste seleccionado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Lotería de visas como cada año ha superado ampliamente el número de visas disponibles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ofrece 65 000 visas bajo el cupo regular y 20 000 adicionales para solicitantes con maestría en EE.UU. Sin embargo, muchos profesionales calificados han quedado fuera del proceso de selección inicial.

Aunque no hayas sido elegido, aún existe la posibilidad de una segunda ronda si Uscis determina que no recibió suficientes peticiones procesables. En caso contrario, quienes no fueron seleccionados deben considerar volver a intentarlo el próximo año o explorar otras alternativas migratorias legales para trabajar en Estados Unidos.

Otras visas disponibles si no ganaste la H-1B

Existen varias opciones migratorias para quienes no obtuvieron una visa H-1B. Una de ellas es la visa L-1, destinada a empleados de empresas multinacionales que son trasladados a oficinas en EE.UU.

También está la visa O-1, ideal para personas con habilidades extraordinarias en ciencia, arte, educación o negocios. Si eres ciudadano de México o Canadá, podrías calificar para una visa TN, bajo el acuerdo USMCA.

Asimismo, la visa E-2 para inversionistas permite a ciudadanos de países con tratados comerciales invertir en negocios en EE.UU. Aunque India no es parte del tratado, quienes tengan doble nacionalidad con un país elegible podrían aplicar.

Otras alternativas son la visa H-3 para entrenamiento profesional, o la visa F-1 con programa OPT (capacitación práctica posterior a estudios), ideal para estudiantes recién graduados en áreas STEM, quienes pueden extender su permanencia por 24 meses más.