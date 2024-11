¿Te negaron la 'Green Card? Conoce el monto que debes pagar y el proceso para apelar tu caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Acceder a la Green Card puede ser un proceso largo y tedioso para los inmigrantes. Este proceso depende de la situación legal en Estados Unidos, los compromisos que una persona tenga o intenciones para vivir y trabajar en el país americano.

Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) notifica que no todos los casos son aceptados. No obstante, ofrece oportunidades a las personas que no alcanzaron la tarjeta de residencia permanente por diferentes motivos.

¿Cómo apelar si me negaron la Green Card?

Uscis indica que si te negaron el dcumento migratorio recibirás una notificación oficial explicando los motivos de la decisión. Por ello, hay que leerla detenidamente para encontrar los errores y ajustarlos.

En estos casos, la agencia recomienda presentar una moción a la Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO, por su siglas en inglés). Para ello, se debe completar el formulario I-290B y pagar una tarifa de U$D 820.

Luego deberás explicar los motivos por los que, para ti, la determinación de Uscis fue equivocada. Para ello, hay que presentar las evidencias del reclamo en el formulario. La moción debe de presentar, al menos, una de estas observaciones:

Uscis aplicó incorrectamente la ley o las políticas de inmigración.

La decisión de Uscis fue incorrecta según la evidencia en el expediente.

Tienes nuevos hechos o pruebas que no se presentaron con la solicitud original.

