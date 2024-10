Estados Unidos: Pensilvania organiza el "Día de la Real ID" el próximo 7 de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT) llevará a cabo un evento especial llamado "Día de Real ID" el 7 de octubre de 2024 en el Centro de Licencias de Conducir de Clarion, ubicado en el Clarion Mall, en la Ruta 68. Este evento tiene como objetivo ayudar a los residentes de Pensilvania a obtener su identificación Real ID antes de la fecha límite de cumplimiento federal del 7 de mayo de 2025.

El Real ID será necesario a partir de esa fecha para abordar vuelos domésticos, ingresar a bases militares y acceder a instalaciones federales que requieran identificación aprobada por el gobierno de Estados Unidos. Si no tienes un Real ID o pasaporte válido, no podrás realizar estas actividades a partir de mayo de 2025. Es por ello que PennDOT está ofreciendo esta jornada especial para facilitar la obtención de este documento, especialmente para aquellos que no pueden acudir durante los horarios regulares.

¿Qué es la Real ID y quién lo necesita?

La Real ID es una forma de identificación que cumple con los requisitos de seguridad federales implementados tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aunque obtener el Real ID es opcional en Pensilvania, los residentes que deseen volar dentro de Estados Unidos o acceder a instalaciones federales después del 7 de mayo de 2025 deberán contar con uno, a menos que presenten un pasaporte o una identificación militar válida.

Para obtener una Real ID, los solicitantes deben presentar documentos específicos que verifiquen su identidad, número de seguro social, dirección física en Pensilvania, y cualquier cambio de nombre legal. Estos documentos incluyen un certificado de nacimiento oficial, una tarjeta de seguro social y pruebas de dirección como una factura de servicios públicos.

¿Cómo obtener la Real ID en Clarion?

Durante el evento del 7 de octubre en Clarion, PennDOT permitirá a los asistentes obtener su Real ID con rapidez, siempre que presenten la documentación correcta. El proceso es sencillo: después de entregar los documentos necesarios y pagar las tarifas correspondientes, los solicitantes podrán recibir su Real ID por correo dentro de los 15 días o recogerlo al instante en uno de los 14 Centros de Real ID de Pensilvania.

El costo de obtener un Real ID es de U$D30, además de la tarifa de renovación de la licencia de conducir. Este pago es único, y la Real ID tendrá la misma fecha de vencimiento que la licencia original, con una extensión de cuatro años adicionales. Esto significa que no perderás tiempo ni dinero ya invertido en tu licencia actual.

Video: YouTube | KSTP 5 Eyewitness News