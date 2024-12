Real ID: Consulta qué personas están vetadas de obtener la identificación federal en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Real ID es una identificación mejorada que se requiere para acceder a ciertos servicios federales en Estados Unidos, como abordar aviones o ingresar a instalaciones federales. Sin embargo, no todos los residentes son elegibles para obtenerla.

Si estás interesado en solicitar esta identificación federal, es importante conocer quiénes están vetados de tramitarla en Estados Unidos. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos en qué casos específicos una persona no puede obtener la Real ID.

Personas que no son elegibles para obtener la Real ID en EE.UU.

Individuos sin estatus migratorio legal : Las personas que no tienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos no pueden obtener la Real ID. Esto incluye a aquellos inmigrantes que se encuentran en el país de manera indocumentada. Para ellos, la opción de obtener la Real ID no está disponible.

: Las personas que no tienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos no pueden obtener la Real ID. Esto incluye a aquellos inmigrantes que se encuentran en el país de manera indocumentada. Para ellos, la opción de obtener la Real ID no está disponible. Personas sin una dirección permanente: Para solicitar la Real ID, es necesario tener una dirección permanente en Estados Unidos. Si no cuentas con un domicilio fijo, podrías quedar fuera de los requisitos para obtener esta identificación.

Es importante destacar que, aunque la Real ID ofrece beneficios adicionales, no es obligatoria para todos. Las personas que no son elegibles pueden optar por una identificación estándar emitida por el estado, aunque esta no será válida para ciertos propósitos federales.

Estados Unidos: Guía básica para solicitar la Real ID en tu ciudad

El proceso para solicitar la Real ID en Estados Unidos puede variar ligeramente según tu ubicación o zona de residencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, basta con seguir estos pasos básicos para obtener tu identificación federal:

Revisa los requisitos : Cada estado tiene su propio proceso, pero generalmente necesitarás documentos como tu acta de nacimiento, comprobante de residencia y tu número de Seguro Social. Asegúrate de conocer los requisitos específicos de tu estado.

: Cada estado tiene su propio proceso, pero generalmente necesitarás documentos como tu acta de nacimiento, comprobante de residencia y tu número de Seguro Social. Asegúrate de conocer los requisitos específicos de tu estado. Visita el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) : Agenda una cita en el DMV de tu estado, ya que no todas las ciudades permiten hacer la solicitud en línea para obtener la Real ID.

: Agenda una cita en el DMV de tu estado, ya que no todas las ciudades permiten hacer la solicitud en línea para obtener la Real ID. Prepara la documentación : Ten a la mano todos los documentos necesarios para completar el trámite. Esto te ahorrará tiempo y posibles retrasos.

: Ten a la mano todos los documentos necesarios para completar el trámite. Esto te ahorrará tiempo y posibles retrasos. Realiza el pago correspondiente: Dependiendo del estado, habrá un costo asociado con la obtención de la Real ID. Verifica el monto en el DMV de tu área.

Video: YouTube | Univisión Noticias