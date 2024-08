Real ID en Florida: ¿La identificación perjudica a los indocumentados con otras licencias de conducir?

La Real ID solo se solicitará para vuelos dentro de las administraciones de Estados Unidos. Para viajes internacionales se deberá seguir presentando un pasaporte.

Desde el 7 de mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos exigirá que los ciudadanos que residen en el país presenten una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumplan con los requisitos Real ID para abordar un vuelo, ingresar a instalaciones federales o bases militares en el país americano.

Esta medida responde a la normativa de la identificación Real ID, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005, que busca producir tarjetas de identificación seguras que sean más difíciles de falsificar o alterar, luego del atentado a las torres gemelas el 11 de setiembre de 2001.

Esta identificación la puede tramitar cualquier persona que sea mayor de 18 años en cualquiera de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado en el que vive.

¿La identificación perjudica a los indocumentados con otras licencias de conducir?

La Ley Real ID permite a los estados que cumplen con los requisitos emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación cuando no se puede asegurar la identidad del solicitante o para quienes no se determina la presencia legal. En la actualidad, algunas administraciones emiten tarjetas no conformes a personas indocumentadas.

Estas tarjetas deben indicar claramente en su anverso (y en la zona legible por máquina) que no son aceptables para los fines de la normativa Real ID y deben utilizar un diseño o color único para diferenciarlas de las tarjetas que cumplen con los requisitos. El gobierno detalla que una tarjeta no conforme no indica que el titular sea una persona indocumentada, dado que las personas pueden obtener este tipo de identificación por muchas razones no relacionadas con la presencia legal en el país.

