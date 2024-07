Estados Unidos: Fue a tramitar la Real ID y terminó perdiendo su licencia de conducir y la ciudadanía

"Es como si tu país no te quisiera", dice David O'Connor, un veterano de guerra que fue despojado de su ciudadania de Estados Unidos cuando fue a tramitar la Real ID.

David O'Connor, un veterano de la Marina de Estados Unidos, quien ha vivido en este país por más de 70 años, quería una licencia de conducir Real ID de Tennessee. Pero terminó sin su permiso de manejo y sin la ciudadanía americana.

El caso, reportado por WTVF-TV en la ciudad de Nashville, ha captado la atención de los usuarios en las redes sociales, quienes comentaron lo peculiar de la situación y los vacíos legales que pueden existir en el sistema de identificación de USA.

¿Qué ocurrió con David O'Connor?

Para tramitar una Real ID, se requiere ciertos documentos para probar la ciudadanía de Estados Unidos. Esto incluye un certificado de nacimiento oficial o un pasaporte estadounidense válido y sin expirar.

Aunque sirvió en el ejército de EE.UU. y ha tenido licencias de conducir comerciales durante muchos años en varios estados, incluido Tennessee, O'Connor nació en Canadá.

Es por ello que a pesar de tener 77 años, haber vivido en el país durante siete décadas y haber conducido durante 61 años, el estado determinó que no tiene la identificación adecuada para ser considerado estadounidense.

"Me dijeron que no debería haber tenido la licencia en primer lugar porque no podía probar que era ciudadano", dijo O'Connor a WTVF. "Y simplemente cancelaron mi licencia en ese momento", agregó el veterano.

"Estoy asombrada e indignada de que, a sus 77 años, ahora sea considerado un no ciudadano por el país en el que ha vivido toda su vida", dijo su esposa, por otra parte.

Hasta que solicitó una Real ID, nadie en el ámbito oficial cuestionó si David O'Connor era estadounidense. Pero ahora, el estado ya no lo considera ciudadano americano, ni elegible para conducir.

Cabe precisar que si bien O'Connor nació en Canadá, sus padres eran estadounidenses. David cuenta con la documentación para demostrar ello. "Es como si tu país no te quisiera", dijo O'Connor. "He tratado de hacer las cosas bien toda mi vida. Y ahora es como si no fuera nada".

Por su parte, las autoridades de Nashville señalaron que harán las averiguaciones del caso y determinarán cómo apoyar al veterano, quien por su edad considera muy engorroso iniciar el trámite para solicitar la ciudadanía americana, cuando nunca se le pidió.