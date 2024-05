Seguro Social USA: el paso a paso de lo que debes hacer si te mudas a otro Estado

Actualizar la información del Seguro Social al mudarse a otro estado es crucial para garantizar la continuidad de los beneficios y la correspondencia.

El Seguro Social en Estados Unidos provee beneficios fundamentales de jubilación, incapacidad y sobrevivientes a trabajadores y sus dependientes. Sin embargo, mudarse a otro estado puede implicar la necesidad de actualizar la información de contacto asociada a estos beneficios.

SSA: qué hacer si me mudo de estado

Aquí te presentamos el paso a paso para tener actualizada tu información de contacto y así no se vean perjudicados tus beneficios:

Determina tu situación actual

Si actualmente estás recibiendo beneficios del Seguro Social o tienes Medicare, es crucial que actualices tu dirección postal. Esto asegurará que continúes recibiendo comunicaciones importantes del Seguro Social.

Accede a tu cuenta my Social Security

Para cambiar tu dirección de manera conveniente y rápida, puedes hacerlo en línea a través de tu cuenta personal de my Social Security. Si aún no tienes una cuenta, puedes crear una fácilmente en la página web oficial del Seguro Social.

Visita una oficina local o llama

Si no tienes una dirección postal en Estados Unidos o recibes Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), deberás comunicarte con una oficina local del Seguro Social para actualizar tu dirección.

Si no recibes beneficios del Seguro Social, SSI o Medicare

En este caso, no es necesario que actualices tu dirección con el Seguro Social. Sin embargo, si en el pasado has recibido beneficios o has solicitado alguno, es importante que mantengas tu información de contacto actualizada para recibir futuras comunicaciones.

Mantente informado

Una vez que hayas actualizado tu dirección, asegúrate de mantener un seguimiento regular de tu correo para cualquier comunicación importante del Seguro Social.

Recuerda que mantener tu información actualizada con el Seguro Social es crucial para garantizar que recibas tus beneficios de manera oportuna y sin contratiempos, especialmente si te mudas a otro estado.