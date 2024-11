Estados Unidos: Target anuncia que sus tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Target ha anunciado que, por quinto año consecutivo, sus tiendas estarán cerradas el Día de Acción de Gracias, que este año cae el 28 de noviembre. La decisión, según el comunicado de la empresa, busca ofrecer a sus empleados la oportunidad de disfrutar de la jornada con familiares y amigos. Sin embargo, las compras en línea seguirán disponibles, y los productos adquiridos ese día podrán recogerse al día siguiente a través de Drive Up y Order Pickup.



El viernes 29 de noviembre, Black Friday, las tiendas abrirán a las 6 a. m., marcando el inicio de una temporada de compras navideñas que se extenderá con horarios ampliados desde el 30 de noviembre hasta el 23 de diciembre.

Ofertas exclusivas

Además de los habituales descuentos de Black Friday, Target ofrecerá exclusivas como el libro "Taylor Swift | The Eras Tour Book" y el álbum "The Tortured Poets Department: The Anthology", en formato CD y vinilo. Ambos estarán disponibles en tiendas físicas y en línea, con un límite de cuatro unidades por cliente.

Para quienes planean sus cenas de Acción de Gracias, Target también ha lanzado un menú económico para cuatro personas por solo U$D 20. Este paquete incluye un pavo de hasta 10 libras, acompañamientos como puré de papas y frijoles verdes, y postres. El precio es U$D 5 más barato que el del año pasado, reflejando un esfuerzo por ajustarse a los presupuestos familiares.

Para garantizar una experiencia sin contratiempos, Target implementará medidas como colas digitales en caso de alta demanda de productos. Asimismo, el programa de fidelidad Target Circle 360 ofrecerá beneficios adicionales, como una pizza congelada gratuita con entregas el mismo día del 13 al 16 de noviembre.

