TCA Florida 2024: ¿qué día de junio obtendrás los beneficios y de qué forma los recibirás?

El programa también puede ser reclamado por jóvenes de 19 años. Entérate todos los detalles aquí.

El Programa de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA, siglas en inglés) en Florida es una iniciativa federal diseñada para proporcionar un apoyo económico vital a familias con niños menores de 18 años, ayudándolas a alcanzar la autosuficiencia. Este programa también incluye a jóvenes de 19 años que sean estudiantes de secundaria a tiempo completo. Pero, ¿cuándo se entregan los beneficios, cuánto se recibe y qué es exactamente el TCA?

Las familias que cumplan con los criterios específicos de ingresos, patrimonio y otras condiciones técnicas pueden beneficiarse de este programa. Además, las mujeres embarazadas que se encuentren en el tercer trimestre y no puedan trabajar, o aquellas en el noveno mes de embarazo, también son elegibles para recibir TCA, proporcionando un alivio financiero crucial durante esta etapa.

Para calificar, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos calificados y residir en el estado de Florida. Es fundamental que el niño tenga un número de Seguro Social o haya solicitado uno. Además, los bienes del niño no deben superar los U$D 2 000, y el pariente cuidador debe estar relacionado con el niño según el grado especificado de relación con el padre o padrastro. El ingreso neto del niño no debe exceder el estándar de pago para su edad.

Una parte importante del proceso de calificación es la cooperación del pariente cuidador en el cumplimiento de la manutención de los hijos. Esto incluye identificar y localizar a los padres, demostrar la relación legal del niño con sus padres y asegurar el pago de la manutención ordenada por el tribunal.

Además, para cumplir con los requisitos del programa Learnfare, los niños menores de 5 años deben estar al día con sus vacunas, y los niños de 6 a 18 años deben asistir regularmente a la escuela.

Montos del TCA en Florida

El monto que las familias pueden recibir a través del TCA varía según la edad de los niños. En el programa de cuidador familiar, los beneficios pueden alcanzar hasta U$D 298 por niño. Aquí se detalla cuánto se puede recibir por cada grupo de edad:

De 0 a 5 años: U$D 242 por niño.

De 6 a 12 años: U$D 249 por niño.

De 13 a 17 años: U$D 298 por niño.

Este apoyo económico está diseñado para cubrir las necesidades básicas de los niños y contribuir a la estabilidad financiera de las familias en situación de vulnerabilidad. El TCA es un componente esencial del sistema de asistencia social, asegurando que las familias puedan superar las dificultades económicas y proporcionar un entorno seguro y saludable para sus hijos.

¿Cuándo se pagará TCA?

TCA se distribuirá a través del esquema EBT y se pagará del 1 al 28 de cada mes, dependiendo del número de caso de Florida que le haya asignado el estado. Las fechas son las siguientes:

Número de caso: 00-03 | Fecha: 1 del mes

Número de caso: 04-06 | Fecha: 2 del mes

Número de caso: 07-10 | Fecha: 3 del mes

Número de caso: 11-13 | Fecha: 4 del mes

Número de caso: 14-17 | Fecha: 5 del mes

Número de caso: 18-20 | Fecha: 6 del mes

Número de caso: 21-24 | Fecha: 7 del mes

Número de caso: 25-27 | Fecha: 8 del mes

Número de caso: 28-31 | Fecha: 9 del mes

Número de caso: 32-34 | Fecha: 10 del mes

Número de caso: 35-38 | Fecha: 11 del mes

Número de caso: 39-41 | Fecha: 12 del mes

Número de caso: 42-45 | Fecha: 13 del mes

Número de caso: 46-48 | Fecha: 14 del mes

Número de caso: 49-53 | Fecha: 15 del mes

Número de caso: 54-57 | Fecha: 16 del mes

Número de caso: 58-60 | Fecha: 17 del mes

Número de caso: 61-64 | Fecha: 18 del mes

Número de caso: 65-67 | Fecha: 19 del mes

Número de caso: 68-71 | Fecha: 20 del mes

Número de caso: 72-74 | Fecha: 21 del mes

Número de caso: 75-78 | Fecha: 22 del mes

Número de caso: 79-81 | Fecha: 23 del mes

Número de caso: 82-85 | Fecha: 24 del mes

Número de caso: 86-88 | Fecha: 25 del mes

Número de caso: 89-92 | Fecha: 26 del mes

Número de caso: 93-95 | Fecha: 27 del mes

Número de caso: 96-99 | Fecha: 28 del mes

Para más información sobre cómo aplicar y los plazos específicos, se recomienda contactar a un asistente social o visitar la oficina local de servicios sociales. Este asesoramiento es vital para entender los requisitos y maximizar los beneficios del programa, garantizando que las familias reciban la ayuda necesaria para mejorar su calidad de vida.