¿Tengo que renunciar a mi ciudadanía original para convertirme en ciudadano de los Estados Unidos?

Según Google, esta es una de las preguntas que más se hacen los inmigrantes que obtan por la Ciudanía Americana de los Estados Unidos. Aquí la respuesta.

Obtener la ciudadanía estadounidense es un paso significativo para muchas personas que desean integrarse plenamente a la vida en los Estados Unidos. Una de las principales dudas que surge en este proceso es si es necesario renunciar a la ciudadanía original. 4

¿Tengo que renunciar a mi nacionalidad para obtener la Ciudadanía Estadounidense?

No, no es necesario renunciar a la ciudadanía original para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, ya que este país permite la doble nacionalidad. Sin embargo, es importante verificar que el país de origen no tenga restricciones para tener doble nacionalidad, ya que en ese caso se deberá elegir una de las dos.

Recuerda que para para convertirse en ciudadano estadounidense, se debe:

Ser residente permanente legal por un periodo de tres a cinco años.

Cumplir con los requisitos de naturalización, como tener al menos 18 años, ser capaz de leer, escribir y comunicarse en inglés básico, y ser una persona de buena conducta moral.

Una vez que se obtiene la ciudadanía estadounidense, se puede solicitar un pasaporte estadounidense.