USA: Trabajadores de 'Ross' podrían obtener la 'Green Card' si cumplen con estos requisitos

Con más de 1 483 sucursales en todo Estados Unidos, Ross Dress for Less se destaca por ofrecer empleo tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes. Estas oportunidades laborales no solo proporcionan estabilidad económica, sino que también permiten a los trabajadores extranjeros optar por la residencia permanente en el país. A través de su programa de patrocinio, la cadena facilita a los inmigrantes el proceso para obtener la Green Card y regularizar su estatus migratorio.

Este programa resulta atractivo para quienes buscan mejorar su situación en USA y establecerse a largo plazo. Además de ofrecer empleo estable, trabajar en una empresa con presencia a nivel nacional como Ross puede abrir oportunidades de desarrollo profesional dentro de la compañía. Así, los inmigrantes no solo consiguen una estabilidad laboral, sino que también tienen la posibilidad de integrarse legalmente al país cumpliendo con los requisitos establecidos para obtener la residencia permanente.

Requisitos de empleo en Ross para iniciar el proceso hacia la residencia permanente

Para iniciar el proceso de obtención de la residencia permanente a través de Ross, es necesario cumplir con los requisitos laborales establecidos por la empresa. Según el portal de búsqueda de empleo Indeed, Ross se enfoca principalmente en candidatos que cuenten con ciertas habilidades y cualidades, como una comunicación efectiva, capacidad para trabajar en equipo, actitud positiva y tener al menos 16 años de edad. Estos aspectos son esenciales a la hora de considerar a un empleado para un puesto de trabajo dentro de la compañía.

Aunque los requisitos pueden variar según el área o el puesto, estos cuatro puntos son fundamentales y constantes al momento de la contratación. Por lo tanto, si un trabajador desea comenzar su camino hacia la residencia permanente, primero debe asegurarse de cumplir con estos criterios. Además de contar con las características personales solicitadas, es clave demostrar el compromiso con las normas de la empresa y contribuir al buen funcionamiento del equipo de trabajo, lo que facilitará el proceso de patrocinio de la Green Card.

