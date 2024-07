Trámites USA: Toma en cuenta estas recomendaciones de Uscis al enviar un formulario en línea

Una vez que presente un formulario, el solicitante tendrá acceso a un buzón seguro para enviar mensajes a un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Todo trámite migratorio, como la solicitud de ciudadanía, residencia permanente, entre otros, se realiza en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). En la agencia, el solicitante puede hacer el proceso de dos formas: enviando el formulario mediante un correo postal o una petición en línea.

En caso elija la segunda opción, el usuario debe descargar el formulario que se adecúe a su solicitud, completarlo y enviarlo mediante la plataforma de la agencia gubernamental: Uscis en línea. De acuerdo al trámite que se solicite, la agencia tomará un tiempo de procesamiento en notificar a la persona y pedirá más documentos, si lo requiere.

Recomendaciones al enviar un formulario en línea a Uscis

Completar todas las secciones de su formulario

Uscis puede rechazar un formulario si el solicitante deja cualquier casilla vacía o si no firma el documento. Es importante leer las instrucciones del formulario para completar las casillas cuando la respuesta es cero (zero), ninguno o “no aplica” (Not applicable, N/A).

Subir la evidencia

Como parte del proceso de presentación de la solicitud, el usuario deberá proporcionar evidencia que apoye la petición. Esos documentos ayudarán a Uscis a verificar que las respuestas son verdaderas. Si la agencia no solicita específicamente un documento, no se tiene que incluir. Es importante seguir estos consejos al subir la evidencia:

Utilizar un escáner o sacar fotos de cada documento para que la imagens sea clara.

Los archivos adjuntados no pueden superar el tamaño de 6MB.

Los archivos deben estar en uno de los siguientes formatos: PDF, JPG, JPEG. Para algunos formularios, Uscis acepta los formatos de TIF o TIFF.



Si los documentos están en un idioma que no es inglés, se debe subir una traducción en inglés junto con el documento original.



Revisar y firmar la solicitud de manera digital

Es importante revisar el resumen de la información que se proporciona en la solicitud. De otro lado, para firmar la solicitud de manera digital, se debe escribir el nombre legal completo (nombre de pila, segundo nombre y apellidos) en los espacios proporcionados para ello.

Pagar la tarifa de presentación

Se debe pagar con una tarjeta de crédito o de débito válida, o proporcionar el número de ruta de un banco estadounidense y el número de cuenta. Después de realizar el pago, se enviará una notificación de recibo que contiene el número de recibo, también puede encontrar estos dígitos en la página principal de la cuenta en línea.

Créditos: YouTube | @uscis