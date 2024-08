USA: ¿Necesitas una visa cuando haces una escala en territorio estadounidense?

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la visa de tránsito para Estados Unidos y los requisitos necesarios para su solicitud.

La visa de tránsito en Estados Unidos, conocida como visa C, es un permiso esencial para aquellos viajeros que necesitan hacer una escala en el país mientras se dirigen a otro destino. Este tipo de visa es crucial para garantizar que los viajeros puedan transitar sin problemas por territorio estadounidense.



¿Qué es la visa de tránsito y quién la necesita?



La visa de tránsito, o visa C, es un documento otorgado a personas que deben hacer una escala en Estados Unidos en su camino hacia otro país. Este tipo de visa es necesario para cualquier persona que no sea elegible para el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, en inglés) y que no tenga una visa válida para ingresar a Estados Unidos.

Es importante destacar que los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa no necesitan una visa de tránsito si su escala en Estados Unidos es menor a 90 días. Sin embargo, deben contar con una autorización de viaje (ESTA).



Requisitos y proceso de solicitud



Para solicitar la visa de tránsito, los solicitantes deben seguir un proceso específico. En primer lugar, es necesario completar el formulario DS-160 en línea y pagar la tarifa de solicitud. Luego, se debe programar una entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.

Durante la entrevista, los solicitantes deben presentar varios documentos, incluyendo un pasaporte válido, una fotografía reciente, un itinerario de viaje detallado, y pruebas de su destino final. Además, es recomendable llevar evidencia de la intención de regresar a su país de origen, como pruebas de empleo o lazos familiares.