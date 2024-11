Conoce la ubicación de los seis consulados de Venezuela en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los últimos años, millones de ciudadanos venezolanos se han visto en la necesidad de migrar a otros países en búsqueda de nuevas oportunidades. Estados Unidos es uno de ellos y gracias a diferentes programas humanitarios viene ayudando a esta población, estos trámites se realizan en las embajadas del país en USA.

En las oficinas de Venezuela en USA se puede obtener la matrícula consular de Venezuela en EEUU, apostillar documentos en la embajada, consultar antecedentes judiciales para venezolanos, tramitar poderes notariales y renovar el pasaporte venezolano en Estados Unidos.

Dónde se ubican los consulados de Venezuela en USA

Houston, Texas: 2401 Fountain View Dr., Suite 220 Houston, Texas.

Los Ángeles, California: 11000 Wilshire Blvd, Los Angeles, California.

New Orleans, Louisiana: 400 Poydras St Suite 2145, New Orleans, LA 70130.

Nueva York, Nueva York: 7 East, 51th Street, New York.

Miami, Florida: 1101 Brickell Avenue Suite 300 North Tower, 1038 Brickell Ave, Miami, FL 33131.

Los trámites migratorios disponibles pueden realizarse en línea o bien, pueden acudir a las embajadas de Venezuela para gestionar sus peticiones migratorias.

No obstante, el gobierno venezolano advierte a sus ciudadanos que deseen viajar a otro país, que tienen que asegurarse de que no pidan una visa específica, ya que, de no tenerla pueden tener complicaciones mayores sobre su situación migratoria.

Créditos: YouTube | @EmbajadasyConsuladosdeUsa