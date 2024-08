Estados Unidos: ¿Cómo puedes crear una cuenta digital en Uscis? Revisa el paso a paso

Esta dependencia de Estados Unidos aclara que en la web se pueden hacer solicitudes, pagar cuentas, ver el estado de los trámites entre otros detalles.

A diferencia de otras instituciones de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), es una de las más ordenadas y colaborativas que existen. Por ello, utiliza sus canales de comunicación para transmitir la información necesaria para que sus usuarios tengan claro cómo operan,gestionan sus trámites y los tiempos en que se entregarán.

En su web también comparten una guía detallada de cómo sacar una cuenta en su web. Si bien cuenta con 89 agencias a lo largo de Estados Unidos, existen varias alternativas digitales para poder realizar trámites con ellos. Por eso, siempre recomiendan crear una cuenta para ahorrar tiempo.

Uscis aclara que esta cuenta no solo le permite al usuario sacar citas, también puede hacer pagos, ver en tiempo real cómo van los trámites y otros detalles.

¿Cómo se puede sacar una cuenta en Uscis?

Paso 1

Lo primero hay que ingresar a este link . Es importante tomar en cuenta que esta cuenta es personal, por lo que Uscis recomienda no compartir la información sobre usuario o contraseña.

Paso 2

Agregar una dirección de correo electrónico y hacer clic en “registrarse”.

Paso 3

Confirmar la cuenta. Se enviará un mensaje de confirmación a la dirección de correo electrónico que proporcionó. Luego, hay que hacer click en el enlace que aparece en el mensaje de confirmación para ir a la página de inicio de sesión y continuar con la creación de la cuenta.

Paso 4

Es importante Revisar los Términos de Uso. Luego de leer el apartado y, estar de acuerdo con los término, hacer clic en “I agree” (estoy de acuerdo).

Paso 5

Crear una contraseña y hacer clic en “Submit” (enviar). La contraseña debe tener ocho caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, y un carácter especial, como mínimo.

Paso 6

Seleccionar las preguntas de recuperación de contraseña y proporcionar las respuestas.

Paso 7

La cuenta de Uscis de línea está creada. Seleccione el servicio al que desea entrar: myUscis.

Paso 8

Seleccionar el tipo de cuenta. Puede ser “I am an applicant, petitioner, or requestor” (soy un solicitante o peticionario) o “I am a legal representative” (soy un representante legal).

Paso 9

Uscis enviará la confirmación de que la cuenta ha sido creada.