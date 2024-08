Estados Unidos: Así puedes desbloquear tu cuenta Uscis de manera 'online'

Si tienes problemas para acceder a tu cuenta en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), puedes desbloquearla fácilmente en línea.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para todo inmigrante en Estados Unidos, estar en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) es indispensable, ya sea vía online o acudiendo a sus instalaciones.

A través de su cuenta, la población inmigrante puedes seguir el estado de sus solicitudes, enviar documentos importantes, recibir notificaciones y actualizaciones en tiempo real sobre su estatus migratorio. Sin embargo, también hay quienes olvidan su contraseña y, por ese motivo, ocasionan que Uscis lo bloquee. ¿Qué hacer en estas situaciones? Aquí te lo contamos.

Olvidé mi contraseña de la cuenta Uscis, ¿qué debo hacer?

Uscis señala que para reestablecer tu contraseña, solo necesitas tu nombre de usuario y correo electrónico. Luego, ingresa AQUÍ.

¿Cómo desbloquear mi cuenta Uscis vía online?

Uscis te enviará una notificación indicándote que bloqueó tu cuenta por haber intentado varias veces ingresar a ella sin éxito alguno. Espera al menos 20 minutos para que el sistema se reinicie. Intenta nuevamente iniciar sesión.

Si aún no puedes acceder a tu cuenta Uscis, entonces envía un mensaje al siguiente enlace: my.uscis.gov/account/v1/needhelp.

Luego de completar un breve formulario, verás un menú desplegable con opciones de asistencia técnica. Allí selecciona “I need help with unlocking my account” (Necesito ayuda para reestablecer mi contraseña). Luego, haz clic en “Send Message” (Enviar Mensaje). Dentro de 10 días hábiles, el Servicio de Asistencia Técnica de Uscis te mandará un correo electrónico con las instrucciones sobre cómo acceder a tu cuenta.

Fuente: Facebook | USCIS Español