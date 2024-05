¿Cómo puedo solicitar un intérprete de lengua de señas para mi cita en Uscis?

Este organismo ya habilitó una pestaña en su web para que las personas puedan hacer el pedido de este intérprete.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) siempre ha manifestado su compromiso con la población que acude a ellos por diferentes trámites. Por eso, tiene la política de no discriminar por motivos de raza, religión, preferencia política y tampoco discapacidad.

Recientemente, ha comunicado que ya han puesto a disposición la figura de un intérprete de lenguaje de señas. Esta adhesión forma parte del nuevo programa que viene implementando, el cual lleva por nombre Acomodos especiales por discapacidad, en donde habrán varios beneficios.

Su objetivo es alcanzar el mismo nivel de logros en comparación con una persona que no requiera de este apoyo. Por ello es que no dudaron en implementar una pestaña en su página web en donde se expliquen los nuevos servicios que tendrán disponibles para personas con discapacidad.

¿Cómo puedo solicitar un intérprete de señas en Uscis?

Lo primero que debe hacer el usuario es realizar la solicitud en línea. Como se ha mencionado, en la web de Uscis ya está disponible la pestaña Accommodations, a la cual hay que ingresar para buscar la alternativa del intérprete de señas. Uscis también indicó que proporcionará una persona que esté certificada para sordos en su idioma y el apoyo de un intérprete de lenguaje americano de señas acreditado.

Es recomendable que el usuario solicite el intérprete en cuanto reciba su notificación de cita. Incluso, Uscis aclara que únicamente se considera como discapacidad si no tiene la capacidad de hablar o escuchar. El hecho de no poder comunicarse en inglés no le permitirá acceder a la categoría de acomodos especiales.