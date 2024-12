Formulario I-907: Este es el tiempo que tarda en llegar la solicitud de Procesamiento Prioritario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Formulario I-907 es conocido como la Solicitud de Procesamiento Prioritario. Se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para acelerar el tiempo de ciertas peticiones de inmigración.

Este formulario de Estados Unidos se puede aplicar para peticiones basadas en el empleo, principalmente, donde se incluyen los formularios I-129 e I-140. Generalmente, se resuelve en un plazo de 15 días calendario.

Las peticiones que se pueden acelerar con el Formulario I-907

Formulario I-129: Petición para trabajadores no inmigrantes.

Formulario I-140: Petición para inmigrantes basada en empleo

Formulario I-765: Solicitud de autorización de empleo

Formulario I-539: Solicitud de cambio o extensión de estatus

Formulario I-131: Solicitud de autorización de viaje

Precio del Formulario I-907

La tarifa de presentación del Formulario I-907 es de U$D 2500

Lo que sucede si la respuesta no llega en 15 días

Si Uscis no resuelve tu solicitud dentro del plazo de 15 días, tienes derecho a un reembolso completo de la tarifa de procesamiento prioritario. No obstante, la solicitud continuará su proceso normal, y Uscis no está obligado a acelerar el proceso de manera adicional, pero sí seguirá adelante con la revisión del caso.