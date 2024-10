Estados Unidos: Todo lo que necesitas saber sobre la tarifa de inmigrante de Uscis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando una persona obtiene su visa de inmigrante para convertirse en residente permanente de Estados Unidos, debe pagar la tarifa de inmigrante de Uscis (Servicios de Ciudadanía e Inmigración). Este pago es obligatorio, a menos que se cumplan algunas exenciones específicas.

La tarifa es obligatoria, en la mayoría de los casos, ya que cubre los costos para procesar la visa y emitir la Tarjeta de Residente Permanente, más conocida como la Green Card. A continuación, te explicamos en qué casos aplica y cómo puedes realizar el pago.

¿Quiénes deben pagar la tarifa de inmigrante?

La tarifa de inmigrante de Uscis debe pagarse por cualquier persona que haya obtenido su visa de inmigrante, excepto por los grupos exentos. Esto incluye a la mayoría de los nuevos residentes permanentes que llegan a Estados Unidos. Es recomendable que la tarifa se pague antes de viajar al país, pero también puede hacerse después de la llegada.

Si otra persona va a pagar en tu nombre (un familiar o abogado, por ejemplo), necesitará algunos datos específicos: tu Número A (A-Number) y el Número de Identificación de Caso del Departamento de Estado (DOS).

¿Cómo se paga la tarifa de inmigrante de Uscis?

El pago de la tarifa de inmigrante de Uscis se realiza completamente en línea. Al obtener tu visa, te proporcionarán un paquete con toda la información necesaria para completar el proceso, incluyendo tu Número A y el Número de Identificación de Caso de DOS. Puedes realizar el pago con tarjeta de crédito, débito o una cuenta bancaria estadounidense.

Es importante tener en cuenta que no recibirás tu Green Card hasta que la tarifa haya sido pagada. Si no se abona, solo tendrás un sello temporal que acredita tu estatus de residente legal por un año, pero esto no afecta tu estatus migratorio.

Video: YouTube | Toca Viajar