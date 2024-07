Visa americana: Cinco razones por las que te pueden quitar el documento migratorio

Para tramitar una visa americana, el solicitante debe demostrar que tiene solvencia económica durante su entrevista en la embajada de Estados Unidos.

El hecho de que el gobierno de Estados Unidos te quite la visa americana, cualquiera sea su tipo, significa un verdadero dolor de cabeza para los sancionados, ya que luego es casi imposible volver a obtenerla y hasta suele traer problemas para ingresar a otros países.

Por este motivo, el gobierno federal de EE.UU. informó cuáles son las cinco principales razones por las que pueden eliminarle el visado a una persona.

Algunos de estos errores se cometen una vez que la persona ingresa a USA, pero también pueden darse durante el trámite. Asimismo, si las autoridades detectan algo sospechoso tiempo después, están facultadas para quitar de inmediato la visa.

Cinco razones por las que puedes perder la visa

Buscar trabajo en Estados Unidos con visa de turista

Cuando una persona viaja a Estados Unidos con visa de turista, tiene terminantemente prohibido buscar trabajo. Si bien es una práctica común, si las autoridades migratorias lo descubren, le quitarán de forma inmediata el visado.

Quedarse más tiempo de lo permitido

Las visas americanas limitan el tiempo que los extranjeros pueden permanecer en suelo estadounidense. Por eso, aquellas personas que lo exceden, quedan expuestas a ser sancionadas con la quita del visado.

Romper una regla de tránsito

Viajar a Estados Unidos y recorrer sus carreteras con un coche puede ser un gran plan, pero asegúrate de no romper ninguna regla de tránsito. Conducir en estado de ebriedad, por ejemplo, te condenará a quedarte sin visa americana.

Ayudar a ingresar a Estados Unidos a personas sin visa

Existen muchas personas a las que se les quita la visa americana, la cual obtuvieron de manera legal, por haber ayudado a ingresar a Estados Unidos a alguien que no tiene sus documentos en regla.

Omitir declarar sumas de dinero mayores a U$D 10 000

No son pocas las personas que, con visa americana, ingresan a Estados Unidos con cifras de dinero mayores a U$D 10 000 que no han declarado. Si son detectadas, las autoridades no dudan en quitar el visado.

