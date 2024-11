Visa de turista para USA: Conoce el precio del trámite si se obtiene el documento por 10 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Acceder a la visa americana puede ser engorroso para algunas personas. Pero, cuando se alcanza el trámite, la felicidad puede ser completa. Ahora, ¿se imagina que el permiso sea por 10 años?

Por lo general, el primer paso para ingresar a Estados Unidos es por la vía turística o de negocios. Esa visa se otorga por un determinado plazo, el cual lo define la embajada. En algunos casos, podría ser hasta por 10 años.

Crédito del video: Youtube | @Vive USA

El valor del proceso de visa por 10 años

El tiempo no determina el precio. En ese sentido, si la visa de turista es otorgada por dos, cuatro o 10 años, el valor del proceso seguirá siendo el mismo: U$D 185.

Hay que tomar en cuenta que en caso no se otorgue la visa, el dinero no es reembolsable. Además, no existen descuentos, los precios son fijos para cada uno de los trámites.

Cabe recordar que, aunque la visa tenga una validez de hasta 10 años, el tiempo de estadía permitido en Estados Unidos se determina en cada entrada al país y no está directamente relacionado con la duración de la visa.