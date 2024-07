Visa americana: Esto debes hacer si tu documento está a punto de expirar y te encuentras en USA

El Departamento de Estado de USA explicó cómo puedes proceder si tu visa va a vencer y sigues en territorio norteamericano.

Por lo general, Estados Unidos otorga la visa americana por un período prolongado, que puede llegar hasta 10 años. Sin embargo, si el oficial consular tiene dudas sobre la información presentada, podría reducir la duración de la visa.

Es importante tener en cuenta que cada vez que el usuario ingresa a Estados Unidos, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) determinará el tiempo de estancia permitido durante ese viaje.

¿Qué pasa si la visa expira cuando el usuario está en USA?

El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que no hay problema si la visa expira mientras el usuario está en el país siempre y cuando no sobrepase la fecha límite marcada en el permiso I-94 al entrar.

“Podrá permanecer en los Estados Unidos durante su período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante el tiempo que se encuentra en los Estados Unidos. Dado que su sello de admisión o Formulario I-94 en papel documenta su estadía autorizada y es el registro oficial de su permiso para estar en los Estados Unidos, es muy importante que lo mantenga dentro de su pasaporte”, indica el organismo.

Para saber cuánto tiempo le queda al usuario para estar en Estados Unidos, hay que entrar a https://i94.cbp.dhs.gov/I94/ y dar click al apartado How Much Longer May I Remain in the U.S.? Otra alternativa es revisar el app CBP One.

¿Cómo se puede renovar la visa?

Completa el formulario DS-160 (solicitud de visa de no inmigrante en línea). Sube una foto reciente según de la visa a renovar. Paga las tarifas de presentación gubernamentales requeridas (pueden variar de 185 a 190 dólares según el tipo de visa). Programa y asiste a una entrevista para la visa de turista en la embajada o consulado.