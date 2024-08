Visa americana: Si las autoridades de USA rechazan tu solicitud, ¿puedes apelar la decisión?

Existen algunas maneras de conocer por qué las autoridades de Estados Unidos te denegaron la visa, a fin de que puedas recabar mejor tu información.

Tras realizar el trámite para que te otorguen la visa a Estados Unidos existe la posibilidad de que las autoridades consulares te nieguen la solicitud. Ante este procedimiento, es importante que sepa que existen algunos mecanismos para conocer por qué fue rechazado su pedido por las autoridades de USA.

“Si crees que la denegación de tu visa fue un error, aún tienes opciones para intentar cambiar el resultado. Puedes apelar la decisión o solicitar una revisión del caso, revisando los procedimientos específicos para cada situación”, señala su página web.

Cuando a la persona se le rechaza la visa para EE.UU., se suele notificar la sección de la ley que se aplica para tomar esta decisión. Por lo general, la denegación suele ser porque la solicitud está incompleta y se necesita documentación adicional, misma que debe ser enviada con rapidez. El ciudadano extranjero solo contará con un año para presentar dicha información.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que se niegue el visado porque los datos brindados por la persona no fueron suficientes para comprobar que no tiene intenciones de quedarse en el país. En este caso, la inelegibilidad no puede apelarse.

Si me rechazan la visa para EE.UU., ¿cómo puedo proceder?

Al recibir la denegación de la visa para Estados Unidos, se puede solicitar explicaciones sobre el motivo del rechazo. De este modo, podrás saber cómo mejorar para una próxima vez.

Asimismo, otra opción es pedir una exención de visa solo bajo la causal de inadmisibilidad. Si esto es aprobado, podría obtener la visa. Finalmente, también puede volver a solicitarla, realizando el pago de la tarifa correspondiente y completando los formularios requeridos. Es necesario que haya cambios notorios respecto a su registro anterior.

¿Puedo recuperar el dinero si me negaron la visa para Estados Unidos?

Si su visa a Estados Unidos le fue rechazada debe tener en cuenta que el dinero no le será devuelto, según explicó la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU. “La tarifa no es reembolsable bajo ninguna circunstancia”, señaló la autoridad en su página web.