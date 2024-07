Estados Unidos: Necesitaba un trasplante de riñón por insuficiencia renal y su perro le “encontró” una donante

Lucy Humphrey tenía un pronóstico de vida de cinco años si no encontraba un donante de riñón en Estados Unidos. Pero un peculiar acontecimiento cambió su situación.

Lucy Humphrey, ciudadana de Estados Unidos, padecía lupus desde los 36 años, ocho años después los médicos le dijeron que necesitaba de un trasplante de riñón por la insuficiencia renal, pero la mujer no imagino que encontraría un donante de manera peculiar en 2019.

La ciudadana americana buscaba donantes, pero la demanda era tan alta que ya se había rendido a morir luego de 5 años, tal como los médicos le anunciaron. Es así, que decidió ir a la playa cada semana junto a sus perro para poder relajarse ante esta situación.

En una de las salidas, uno de sus perros, Indie, no paraba de acudir hacia una mujer en repetidas oportunidades. Debido al comportamiento de su mascota, Lucy se acercó a Katie James, una campista, para pedirle disculpa por la hiperactividad de su perro. Ese encuentro fue el inicio de una nueva oportunidad en la historia de Lucy.

1 entre 22 millones

Katie James, invitó a la mujer e Indie a pasar tiempo en una barbacoa. Fue entonces cuando James se enteró de que Humphrey necesitaba un riñón. James mencionó que acababa de unirse al registro de donación de riñones y se ofreció a intercambiar números de teléfono.

Luego de los análisis, los médicos dijeron que eran compatibles para el trasplante, algo que solo sucede de 1 entre 22 millones. “Le estoy muy agradecida y también a Indie, é la encontró. Quiero que esto sea un mensaje para que otras personas no pierdan la esperanza”, declaró Humphrey a medios locales.

De otro lado, James dijo que cuando se inscribió por primera vez al programa de donantes, le dijeron que no recibiría ninguna información sobre lo que lograría su riñón donado, si salvó una vida o no, o incluso a quién fue destinado. Ahora, gracias a su encuentro con Lucy, no solo sabe que salvó la vida de una mujer, sino que creó una amistad duradera.

Créditos: YouTube | @thatgoodnewsgirl