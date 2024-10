Texas: La historia de los hermanos mexicanos que empezaron siendo lavaplatos y ahora son dueños de un restaurante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los latinos y las latinas continúan haciendo historia en EE.UU. En Dallas (Texas), los hermanos Iván y Mario Urtecho, orginarios del estado mexicano de Yucatán, han demostrado que pese a los grandes desafíos que implica la migración, es posible salir adelante lejos de tu país de origen.

Ellos declararon a Univision Noticias que, después del huracán Gilberto en 1988 que destruyó su casa, se vieron obligados a emigar a USA. “El huracán desbarató toda la península. Durante quince días no teníamos nada que comer. Solo pan francés duro y agua”, recuerda Mario.

Así, sin siquiera saber hablar inglés, llegaron a Oack Cliff, un barrio de Dallas, donde empezaron a construir su nueva vida. “Empezamos lavando platos, como todos. Solo sabíamos algunas frases en inglés: 'Hello, how are you? y Can I take your order?' Era lo más básico”, narra Iván.

La lucha de los latinos en Kansas

La vida los llevó a Kansas City, sin embargo, el reto era aún mayor, porque allí solo se hablaba inglés. Esto fue lo que los motivó a continuar aprendiendo y mejorando su pronunciación.

En esos momentos desesperanzadores, las palabras de su madre resonaban en sus corazones desde México: “Si tú la haces en Kansas City, hijo, la vas a hacer donde sea”.

Fue así que, después de muchos años y sacrificios, en 2014 lograron abrir su primer restaurante "La Comida", mediante el cual conquistaron el paladar de sus comensales con su exquisita gastronomía.

“Estamos orgullosos de ser mayas. Compartir nuestra cultura a través de la comida es un honor”, expresa Iván.