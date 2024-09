USA: ¿Puedo obtener otra visa después de haber sido deportado? Esto es lo que debes saber

Conoce cuáles son las consecuencias de trabajar sin los documentos en regla, y si tienes la posibilidad de regresar a Estados Unidos con una nueva visa.

Trabajar en Estados Unidos sin los documentos adecuados es una violación grave de las leyes migratorias. La visa B1/B2, también conocida como visa de turista, no permite realizar actividades laborales. Si una persona es descubierta trabajando con esta visa, se enfrenta a serias consecuencias: la cancelación inmediata de su visa y una posible prohibición de ingresar al país que puede durar entre 10 años o, en casos extremos, de por vida. El uso indebido de la visa de turista afecta no solo al estatus migratorio, sino también a las oportunidades futuras de obtener visas.

Entonces, ¿es posible solicitar una nueva visa después de ser deportado? La respuesta corta es sí, pero no es garantía que te la otorguen nuevamente. Si fuiste deportado por trabajar sin permiso, tu historial migratorio afectará cualquier futura solicitud de visa.

Según Patrick Neeley, vocero de la embajada de EE.UU. en Perú, cada caso es analizado de forma individual. "Normalmente esas inelegibilidades dependen del caso específico y de la historia migratoria de la persona", explica. Las autoridades migratorias se basan en la gravedad de la infracción y otros factores para determinar si una persona es elegible nuevamente para una visa.

Entonces, ¿puedo solicitar una nueva visa?

Si decides intentar nuevamente, es importante demostrar que has cumplido con los tiempos de prohibición establecidos y que no tienes antecedentes de violaciones adicionales. También se evalúa si has mantenido una conducta adecuada desde el incidente y si cumples con los demás requisitos para el tipo de visa que deseas solicitar.

Es importante estar preparado para explicar claramente tu situación durante la entrevista en la embajada y proporcionar cualquier documentación que respalde tu caso. Recuerda que obtener una visa de trabajo es distinto que una visa de turista, y las reglas para cada tipo de visado son estrictas.