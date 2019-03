Procura que sea una mochila cómoda para tus hombros, ni muy grande ni muy pequeña y que posea, al menos, tres compartimientos para poder organizar tus cosas. | Fuente: Flickr

Más vale prevenir que lamentar. O al menos así dice el dicho que se puede aplicar a la gran mayoría de situaciones. Los viajes no son la excepción, pues al encontrarnos lejos de casa, es ideal tener una mochila que nos acompañe en nuestras salidas diarias, que no pese tanto y que contenga lo fundamental. Aquí, te proponemos 10 objetos que no pueden faltar en tu mochila de viajes. Toma nota.

1. ADAPTADOR UNIVERSAL

Todo viajero sabe que la experiencia más agobiante es llegar a tu hotel después de muchas horas de vuelo y no poder cargar tu teléfono debido a que el enchufe no es compatible o tomar una relajante ducha y no poder secarte el cabello antes de ir a dormir. Por eso, un adaptador universal será tu mejor aliado. Además, se consiguen fácilmente y a buen precio.

2. BLOQUEADOR

Si no quieres que ocupe demasiado espacio, opta por vaciar un poco en un recipiente pequeño o utiliza las muestras que normalmente te regalan en las tiendas. Ojo, procura que tenga una protección mayor a 50. Nunca sabes a dónde te llevará un día de turismo, así que cuida siempre tu piel de los rayos UV.

3. ¡HIDRATACIÓN!

Carga con una botella de agua siempre; no querrás tener que interrumpir tu itinerario por una descompensación por deshidratación. Si tu siguiente destino es una ciudad calurosa, carga con una botella de agua en la mochila y llénala cada vez que puedas. Si también puedes llevar un snack, como una barra energética o una fruta, ¡en buena hora!

4. TUS MEDICAMENTOS

No hay nada peor que tener que interrumpir un día increíble por un intenso dolor de cabeza, o por un malestar en el estómago. Por eso, carga siempre con un pequeño pastillero con los medicamentos recetados por tu médico, en caso de que algún dolor te asalte.

5. PORTADOCUMENTOS

Un buen viajero sabe que el desorden es su peor enemigo. Por eso, invierte en un pequeño clutch o cartera en donde pueda guardar todos sus documentos importantes (pasaportes, fotos, seguro de viaje, etc) y evita tener todo desordenado y que algún papel importante pueda perderse en el camino.

6. NAVAJA MULTIUSOS

Nunca sabes para qué la puedes necesitar pero, de algún modo, termina siendo necesaria. Te permitirá abrir latas de conservas, cortar fruta y, quién sabe, quizás hasta puedes ayudar a construir algo si te encuentras recorriendo la selva o las montañas junto a un grupo de viajeros.

7. AUDÍFONOS

¿Alguna vez te has visto inmerso en una situación incómoda (por ejemplo, en el transporte público) o te has sorprendido prestando atención a una conversación sin sentido? Seguramente sí, pero puedes ignorar esas situaciones no tan agradables colocándote tus audífonos y dándole play a una de tus listas favoritas de música.

También puedes preparar listas de canciones que te acompañen durante viajes largos en trenes o buses. O puedes oír la radio y enterarte de las últimas noticias o descubrir la música del lugar que te encuentras visitando.

8. TELÉFONO Y CARGADOR

Sí, es obvio para la mayoría, pero te daremos un consejo clave: tu dispositivo móvil no servirá de mucho cuando no encuentres una red wifi disponible, por eso, adquiere desde tu llegada un chip con internet por una semana, o por el número de días que necesites. Si te pierdes en algún momento de tu viaje, encontrar tu camino de regreso será muy fácil entrando a Google Maps.

9. LIBRETA DE NOTAS

Si eres de los que disfrutar de plasmar sus viajes en historias, poemas o dibujos, no podrá faltarte una pequeña libreta de notas y un lápiz. Algunos prefieren tenerlo todo en el celular, pero si eres un viajero tradicional, una libretita de notas siempre deberá estar al alcance de tu mano.

10. KIT DE ASEO PERSONAL

Guarda en él lo básico. Un desodorante, un pequeño frasco de perfume, un cepillo de dientes y una pasta dental. Te permitirán mantenerte fresco y limpio durante tus travesías. Nunca sabes cuán necesario es hasta que lo necesitas.