Avión Iberia | Fuente: Flickr

Muchas artistas confluyen para lograr el vuelo perfecto: asientos cómodos, un amable servicio en cabina y puntualidad en los horarios, entre otros. La conexión WiFi, no obstante, es un factor que no debe dejarse atrás, ya que no todos pueden aprovechar los viajes largos para dormir a profundidad.

Los más trabajadores pueden sentir el tiempo de vuelo como uno perdido, por lo que, cada vez más, contratan servicios de WiFi dentro del avión. Pero, ¿qué aerolíneas lo ofrecen y cuáles son los precios?

En algunas compañías el servicio puede ser gratuito, sin embargo, todo depende de la duración de los vuelos, las tarifas establecidas y los medios de pago. Aquí, te contamos cuáles son las cinco aerolíneas que, por el momento, ofrecen este servicio.

1. IBERIA

La aerolínea española ofrece dos tipos de ofertas según los modelos de avión: en un primer grupo se encuentran los aviones Airbus A330-200 y A350 que pone a disposición paquetes de 40 MB (aproximadamente dos horas) al precio de US$ 10,1; de 100 MB a US$ 22,45 y, el (200 MB) a US$33,68..

En el caso del segundo grupo, que incluye a los 340 y A300-300 ofrece un tiempo algo más limitado: 4 MB (US$ 4,95), 10 MB (US$ 9,95), 25 MB (US$ 19,95) y 45 MB (US$ 34,95). ¿Cómo puedes conectarte? Es muy fácil, solo tienes que activar la conexión por WiFi de tu smartphone y buscar una red llamada “Iberia WiFi” u “On Air”.

No obstante, existen algunas restricciones que debes tomar en cuenta: Iberia no permite el uso de aplicaciones como Facetime, Skype o las llamadas de Whatsapp. El servicio tiene cobertura global salvo en el espacio aéreo de China.

2. AIR EUROPA

Para que el servicio WiFi se active en los vuelos de esta aerolínea estos deberán tener una duración superior a los 45 minutos. Por el momento, Air Europa ofrece tres tipos de planes, con dos opciones de precios para vuelos domésticos y vuelos de largo radio.

El “Plan básico” (30 MB) tiene un costo de 6 euros en vuelos domésticos y 7 en los de largo radio, el “Plan Popular” está a 10 euros, mientras que en los vuelos de largo radio a 13 y, por último, está también el “Plan Premium” (100 MB) a un costo que asciende a los 15 euros y 20 para los vuelos largos.

El método para conectarte es similar al de Iberia: se activa la recepción de WiFi y se selecciona la red “ontheair”. Luego de abrir el navegador con la página de la aerolínea tendrás que crear una cuenta y elegir el plan que más se acomode a tus necesidades y presupuesto.

3. AIR FRANCE

La compañía francesa ha prometido que, en el 2020, todos sus aviones ofrecerán el servicio de conectividad por satélite. Por ahora, sin embargo, dispone de Air France Connect en todos sus Boeing 787 y en algunos de sus otros modelos el servicio de conexión WiFi.

Existen tres opciones: el “Pass Básico” que ofrece un mensaje gratuito para que te comuniques con alguien, y en el caso del Boeing 787, el paquete Básico, con un costo de 5 euros, ofrece 20 MB. El “Pass Intermedio” pone a disponibilidad de los usuarios estándar dos posibilidades: uno de 3 euros para vuelos dentro de Francia y otro de 5 y 8 euros para vuelos dentro de Europa. En el caso de los aviones Boeing 787, el pase intermedio tiene un costo standard de 10 euros por 50 MB. Finalmente, también se ofrece el “Pass Avanzado”, con un costo de 30 euros para vuelos internacionales y 30 euros por 200 MB en el caso de los aviones Boeing 787.

4. BRITISH AIRWAYS

La aerolínea británica es la única que ofrece la primera hora de conexión totalmente gratuita, conectándote a través del servidor OnAir. Luego de que se cumpla tu tiempo, podrás contratar los siguientes paquetes: el primero, de una hora, asciende a US$ 14; el segundo, de cuatro horas, tiene un costo de US$ 24 dólares y, el tercero, que te permite esta conectado durante todo el vuelo cuesta 32 dólares.

5. DELTA AIRLINES

Esta aerolínea ofrece el servicio de mensajería de forma completamente gratuita, lo que incluye chats de Facebook Messenger, WhatsApp y mensajes de texto. Los servicios más completos están disponibles en los aviones modelo 737-700, 737-800, 737-900, 757-200, 757-300, A319, A320, A321, A350, A330, 767-300, 767-400 y 777-200.

El “Pase por un día para América del Norte” tiene un costo de US$16 (más impuestos) y ofrece 24 horas de acceso ilimitado a WiFi en vuelos equipados con Gogo de Delta de América del Norte; el “Pase Internacional por un día” cuesta US$28 (más impuestos) por 24 horas de acceso continuo a WiFi en todos los vuelos de la compañía equipados con Gogo y es válido para uno o varios vuelos.

Para los que viajan muy seguido también se ofrecen pases mensuales para América del Norte por US$ 49 y pases anuales por US$599.