Fiesta de San Juan: estas son las actividades programadas en las ciudades de la selva del Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si hay un mes en el que la selva nos regala sus mejores muestras de alegría y celebración, ese es junio, gracias a la fiesta de San Juan 2025 que se realiza en las ciudades de la selva peruana. Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Moyobamba, Tingo María, Puerto Maldonado, entre otras ciudades están preparadas para brindar las mejores actividades a los turistas.

RPP te compate una nutrida agenda cultural y festiva que se extiende durante todo el mes de junio en la amazonía peruana.

San Juan en la región Loreto

Las actividades en Iquitos, capital de la región Loreto, son diversas. Antes de la semana patronal, del 15 al 23 de junio se celebrará la Novena al Santo Patrón en la parroquia San Juan Bautista desde las 7:00 p.m. Mientras que del 18 al 20 de junio se realizará la recepción de turistas nacionales e internacionales en el aeropuerto. Además, del 18 al 24 de junio se organizará la exposición pictórica en Plaza Quiñones, desde las 9:00 a.m.

Ya en la semana patronal, el 19 de junio se realizará la hora de la lectura y cultura para niños desde las 9:00 a.m., en la Plaza Quiñones; mientras que el 20 de junio tenemos el concurso de altares y ofrendas a San Juan, en la Parroquia de San Juan Bautista desde las 9:00 a.m.

Ese mismo día se llevará a cabo el concurso de pasacalle cultural amazónico, desde las 2:00 p.m., también el concurso "ecofashion" desde las 5:00 p.m.. Asimismo, se hará la fiesta Los Wemblers, la inauguración de la fiesta patronal San Juan Bautista 2025 y un show artístico, durante la tarde y noche.

El sábado 21 de junio tenemos la preparación de la chicha desde las 3:00 a.m. en la parroquia San Juan Bautista. A las 5:00 a.m. se hará la feria agropecuaria 'Mi rico juane' en plaza Colinas. También el recorrido turístico artesanal en el mercado artesanal desde las 8:00 a.m. Y desde las nueve de la mañana la feria sanjuanina en la plaza Quiñones, además de un concurso de danzas amazónicas y show artístico.

El 22 de junio se realizará la carrera 10K en Santo Tomás, acompañada de actividades de feria y teatro, una retreta cultural, tarde criolla y shows artísticos en Plaza Quiñones. Asimismo, habrá una procesión del Santo Patrono desde el aeropuerto desde las 3:00 a.m. El lunes 23 de junio, en la plaza Quiñones habrá feria sanjuanina, la hora del niño y niña, la serenata oficial al santo patrono con la presentación de la orquesta La Única Tropical. Mientras que en la parroquia de San Juan Bautista habrá preparación de juanes, show de dj amazónico, velada en honor al santo patrono y salto de shunto.

Además, el día central habrá, desde las 11:00 a.m., una misa solemne en honor a San Juan Bautista en la parroquia del mismo nombre y un compartir de juanes y chicha con la población y corte de humisha.

Hay algunas actividades paralelas en Alameda Raimondi del 20 al 24 de junio como shows infantiles y culturales además de presentaciones teatrales y desfile de moda amazónica.

Actividades en Loreto inician con la Novena al Santo Patrón en la parroquia San Juan Bautista

San Juan en Ucayali

En Ucayali es indispensable la celebración de la fiesta de San Juan 2025. El miércoles 18 de junio se realizará una misa solemne por el 45° aniversario de creación política del departamento de Ucayali en la Parroquia Señor de los Milagros. También habrá una feria denominada Viva San Juan Pucallpino 2025 que se extiende hasta el 22 de junio en la av. Sáenz Peña y el desfile cívico - militar por el 45° aniversario de creación política del departamento de Ucayali en el Óvalo de Sáenz Peña.

El 19 de junio se desarrollará el amarrado de juanes en el Jr. Libertad desde las 3:00 p.m.; mientras que el 20 de junio se llevará a cabo un torneo de tenis, el festival San Juaneco Interactiva en el Boulevard Yarinacocha donde además se elegirá a Miss "Soi Noma" 2025

Luego, el 21 de junio se ha organizado una caminata por la salud en la av. Mariscal Castilla; concurso de botes alegóricos en el Boluverad Yarinacocha, la preparación y degustación del juane, salto del Shunto y un "Rave Amazónico" también en el Boulevard Yarinacocha. Pero además habrá un concurso regional de Body Painting "Flora y fauna amazónica" en la Colorimetría Amazónica, recorrido sanjuanero- the city at night tour en Plaza de Armas de Pucallpa y bingo san juanero 2025 en el Boulevard Yarinacocha.

El 22 de junio se realizará el campeonato nacional de pesca deportiva en la laguna Angamos (Distrito de Masisea), el II Encuentro Internacional de Viajeros Pucallpa 2025 que se extiende hasta el 24 de junio en la plaza de Armas. El 23 de junio se realizará la elección de Miss San Juan Ucayali Gay 2025.



El día central 24 de junio se llevará a cabo la Fiesta Andina 2025.

El 22 de junio se realizará el campeonato nacional de pesca deportiva en Masisea | Fuente: DIRCETUR Ucayali

San Juan en Madre de Dios

En el hermoso departamento de Madre de Dios tampoco hay pierde. En la ciudad de Puerto Maldonado se realizará el lunes 23 de junio la EXPO FERIA SAN JUAN 2025 en la Institución Educativa Básica Regular Carlos Fermín Fitzcarrald que comprende la ceremonia, misa y bendición del agua desde las 8:00 a.m. Luego habrá una procesión de San Juan, apertura de stands e inauguración de la feria a cargo de la DIRCETUR Madre de Dios y autoridades invitadas, presentación de trajes típicos, danzas y cantos.

Ese mismo lunes se realizará el Pradifestival Amazónico-San Juan 2025 con la presentación de productos en stands, concurso de danzas de la Institución Educativa de inicial y primaria del Caserío El Prado, campeonatos deportivos, paseo de antorchas, serenatas y lanzamientos de globos aerostáticos.

El martes 24 de junio se realizará una recepción de Turistas en el Aeropuerto Internacional Padre José Aldamiz desde el mediodía.

Además, habrá una gran bicicleteada sanjuanera con partida desde la plaza de Armas de Puerto Maldonado hasta el Caserío El Prado, misa de honor al Santo Patrón "San Juan Bautista" y bautizo de niños, programa especial por aniversario del Caserío El Prado con participación de autoridades invitadas, desfile inter escolar entre los caseríos aledaños.

El lunes 23 de junio, se realizará la apertura de stands e inauguración de la feria, presentación de trajes típicos danzas y cantos | Fuente: DIRCETUR Madre Dios

San Juan en Tarapoto, San Martín

En Tarapoto, región San Martín, el jueves 19 de junio se desarrollará el trueque Ecológico "SAN JUAN TE QUIERO LIMPIO 2025"; el viernes 20 de junio el lanzamiento y apertura de la "Feria Artesanías del Perú - Región San Martín 2025".

El sábado 21 de junio la feria Agropecuaria "WIRA BIJAO 2025", concursos del baile del juane, la "Feria Artesanías del Perú - Región San Martín 2025", el baileton San Juanero 2025 y el concurso libre carrera de plátanos.

El domingo 22 de junio continúa la Feria Agropecuaria "WIRA BIJAO 2025¨, concurso libre "Las Yacuteras"

Mientras que el martes 24 de Junio se realizarán las activaciones en los puentes principales: "SAN JUAN TE QUIERO LIMPIO 2025", el paseo campestre de las familias por fiestas tradicionales de San Juan a los diferentes lugares de la Provincia de San Martín y la "Feria Artesanías del Perú Región San Martín 2025".

San Juan en Moyobamba, San Martín

En Moyobamba se desarrollan actividades todo el mes de junio, por ejemplo el viernes 20 se realizará el festival del juane mirandino, desfile de estampas típicas por el inicio de la 51° Semana Turística de Moyobamba y el I Festival de la Cumbia Amazónica. El sábado 21 se realizará el festival típico gastronómico, concursos tradicionales y de ambientación de cuadras "Tambo Mikuna", el festival gastronómico "Corpus Christi" en la plaza de Armas de Moyobamba, la fiesta de antaño "San Juan Wayra" en unta de Tahuishco.

El domingo 22 de junio se desarrollará el Moyobamba Trail Running, el festival gastronómico regional, la elaboración de alfombras por Corpus Christi en la Plaza de Armas de Moyobamba, concurso de tahuampa (categoría niños, jóvenes y adultos), misa en honor al Cuerpo y Sangre de Cristo en la catedral de Moyobamba, procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo en la plaza de Armas.

El lunes 23 se desarrollará el concurso gastronómico del Juane y su Mishkina y pasacalle por el I Festival de Pandillas Amazónicas, misa, procesión y velación de la imagen de San Juan Bautista, la fiesta social con serenata en Punta de Tahuishco, además de la presentación de Los Mirlos.

El 24 de junio se realizará el recorrido hacia el Baño Bendito, la velación de la imagen de San Juan Bautista, la escenificación del Baño Bendito moyobambino, el festival de la Punta de San Juan, el recorrido de la vaca loca, pandilla y corte de umshas, concursos y actividades costumbristas como el pilado y preparado de arroz baleado, tahuampa baile, molido de misto en maray, aguateras, entre otros.

Por la noche se realizará la gran fiesta por los 51 años de la Semana Turística de Moyobamba en el campo ferial Ayaymama.