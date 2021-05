El mensaje emocionó a los jugadores, quienes no se esperaban esta sorpresa. | Fuente: Twitter (Composición)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sorprendió en internet al felicitar a un equipo nacional de League of Legends por campeonar en un torneo europeo.

El equipo KCorp, de origen francés, ganó este domingo el European Masters, el segundo torneo en importancia del videojuego.

Ante ello, el líder del club, @Kameto, compartió un mensaje muy particular que le llegó a su cuenta de Twitter: del presidente francés.

On a vu le message que ce matin, merci @EmmanuelMacron pour le petit message après la victoire d’hier ! 😎 pic.twitter.com/rv2pVXrNzi — Kameto (@Kammeto) May 3, 2021

¿Qué dijo Macron?

En el mensaje, Emmanuel Macron felicita personalmente a la organización.

“Querido equipo de Karmine Corp. Seguramente no les sorprenda si digo que no soy un experto en League of Legends, pero quería mandarles este mensaje tras saber de su proeza y vuestra victoria en el EU Masters”, mencionó inicialmente el primer ministro.

“Como campeones del EUM, dan honor a nuestra bandera. Están enseñando a Europa el talento que tenemos en nuestro país, y también el que desarrollamos, demostrando KCorp el potencial de Francia en los esports. Por lo tanto, les mando un enorme y sincero felicitaciones a todo el equipo”, rescató.

Francia comenzó a invertir seriamente en deportes electrónicos, financiando a las organizaciones que operan en el sector. Para los franceses, los esports son ahora un "negocio real", y el mensaje de felicitación del presidente lo confirma.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.